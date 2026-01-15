NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
240 SEKUNDI 24SATA: Trener ministra Habijana zbog nasilja izbačen iz bodybuilding saveza
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Bodibilder Filip Dropulić potvrdio je da je trener ministra Habijana, a bio je i na domjenku Ministarstva. Osuđen je za nasilje. On se smatra neosuđivanim zbog rehabilitacije. Savez ga je izbacio nakon što je žrtva progovorila o ozljedama. Oporba na aktualcu rešetala Plenkovića i Piletića. Hrvat iz Bjelovara bori se za život nakon teške nesreće u Austriji.
VIDEO Mogli bi Zoki i Plenki ovako. Japanski i korejski lideri bubnjali u ritmu K-popaNadrealni bubnjarski politički duet uzburkao je internet i skrenuo pozornost na diplomatske odnose između Japana i Južne Koreje. Odjeveni u usklađene plave jakne, južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung i japanska premijerka Sanae Takaichi u utorak su svirali bubnjeve uz ritmove K-pop hitova — uključujući Dynamite grupe BTS i Golden iz popularnog filma KPop Demon Hunters. Nastup, koji je bio svojevrsni omaž Takaichinoj prošlosti bubnjarice u heavy metal bendu, zaokružio je Leejev službeni posjet Japanu ovoga tjedna
Merimina ispovijest: 'Sam Bog me spasio tog dana, gledao je da ubije sve moje, to je rekao'Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Ispovijest Merime Kalanjoš koju je ranio nevjenčani suprug Josip Oršuš. Premijerov spin oko socijalnih naknada. Evakuacija vojnika govori da Trump razmatra udare na Iran. Plenković odgovorio Milanoviću oko aviona. Policija zaplijenila dvije tone duhana.
VIDEO Pas propao u ledeni Dunav: Brzom intervencijom vatrogasaca spašen i ugrijanMađarski vatrogasci i ronioc spasili su psa koji je propao kroz led u Dunav. Pokušavao se izvući, ali nije mogao. Vatrogasci su još jednom pokazali veliko srce i brzom intervencijom pomogli nesretnoj životinji, piše Reuters
Vrane na sve strane. Naš čitatelj snimio bizaran prizor na jezeru Bundek. Evo što kaže stručnjakZAGREB - Prolazili smo pored Bundeka i vidjeli hrpu vrana. Ovoliki broj njih na jednom mjestu je pomalo bizaran, ispričala nam je čitateljica koja je u utorak snimila velik broj vrana na snijegu. Upitali smo stručnjaka je li ovaj pojava neuobičajena. Ravnatelj Zoološkog vrta u Zagrebu objasnio nam je kako se vrane u ovo zimsko doba skupljaju u zimska jata. Tada im se pridruže i vrane koje ne obitavaju u gradu.
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Banožiću se oteže suđenje, opet će morati čitati sve iskazeSvakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Formalno-pravno ispočetka će početi suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću na Općinskom sudu u Vinkovcima zbog izazivanja prometne nesreće u kojoj je usmrtio Gorana Šarića. Bolje da nam nisu dali ni tih pet eura, za 24sata kažu roditelji njegovatelji-Tatjana Zahirović koja skrbi o sinu Deniju kaže da takvo dizanje osnovice vidi kao poniženje. Drama u vrhu Janafa: Upitan ostanak Vladislava veselice upravi zbog svađe s predsjednikom Stjepanom Adanićem. Da je fiskalizacija 2.0 izazvala puno problema tvrdi Udruga poduzetnika traže šestomjesečni prijelazni rok bez sankcija...
