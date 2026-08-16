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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi 24sata: Uhitili četvorku zbog požara. 'Vikali su: Što te briga što radim'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: "Jedan je vikao na supruga: 'Što te briga šta ja radim?', ispričala nam je žena koja je vidjela uhićenu četvorku kraj Benkovca zbog požara, a zbog požara na Čiovu uhitili su muškarca. Omiški kraj zbraja štete. Ivan Anušić poziva na oštrije kazne za piromane. U Mađarskoj poginulo 12 poljskih hodočasnika na putu iz Međugorja. U požaru u Rudešu izgorjela tri automobila. Odvezite otpad što prije, poručuju Gospićani za 24sata.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
PROPAO OBRAČUN

VIDEO Isparila im hrabrost: Pogledajte huligane s A1 kad je pred njih krenula policija

DRAGANIĆ Nove snimke čitatelja pokazuju huligane koji su vikali 'ajde p**ke' te jurnuli prema drugoj strani na autocesti A1, no obračunu Torcide i Armade na put je stao kordon policije. Policajci su lagano krenuli u njihovom smjeru, a masa huligana ustuknula je te složno počela koračati unazad. Više detalja o svemu bi trebale objaviti policije nakon utakmica u Varaždinu i Velikoj Gorici.

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Torcida na Draganiću VIDEO
Torcida na Draganiću | Video: čitatelj/24sata
ODMORIŠTE DRAGANIĆ

VIDEO Ovo je trenutak kada je Torcida krenula na Armadu: 'Trčali su prema parkingu'

Prolazio sam i vidio gužvu, a onda sam uočio Torcidaše koji su izlazili iz kombija i trčali prema parkingu. Tamo ih je čekala policija koja je taman došla, kao i grupa dječaka u crnim majicama, rekao nam je čitatelj

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Torcida na Draganiću VIDEO
Torcida na Draganiću | Video: čitatelj/24sata
KAOS NA ODMORIŠTU

VIDEO Torcidaši na autocesti A1 krenuli u obračun s Armadom?! Policija reagirala, nastao je čep

DRAGANIĆ - Hajduk večeras gostuje kod Gorice u 3. kolu HNL-a, a Torcida je na putu do Zagreba na A1 pokušala izazvati incident. Dočekala ih je karlovačka policija, iz koje nam kažu da je postupanje u tijeku. Jedan čitatelj tvrdi da je policija zatvorila koridor te da je ondje bila i Armada koja je putovala u Varaždin. Drugi čitatelj tvrdi kako je vidio torcidaše da su izašli iz kombija i u trku pohrlili prema parkingu. Zbog toga je od Novigrada na Dobri do odmorišta nastala velika gužva i zastoj.

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Torcida na odmorištu Draganić VIDEO
Torcida na odmorištu Draganić | Video: čitatelj/24sata
SAŽETAK S OPUS ARENE

Pogledajte kako je Osijek u 90. nastavio bajkoviti niz i kako je Pajač izgubio živce za crveni...

OSIJEK - LOKOMOTIVA 1-0 "Bijelo-plavi" su uz 27 udaraca na gol lokosa došli do treće uzastopne pobjede golom Arnela Jakupovića u 90., gosti su tražili faul kod tog skoka, ali ga nisu dobili. Nakon toga je Marko Pajač, kojega su vrijeđali tijekom utakmice, u duelu opalio Balela laktom u glavu i sudac Ante Terzić pokazao mu je izravan crveni karton.

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Osijek - Lokomotiva 1-0 (sažetak) VIDEO
Osijek - Lokomotiva 1-0 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SAŽETAK S DROSINE

VIDEO Pogledajte isključenje drugog najmlađeg igrača ikad u HNL-u i goropadnu Istru 1961

ISTRA - SLAVEN 3-0 Filip Kutleša (17 godina, 6 mj.) već je u trećoj minuti dobio crveni zbog starta na Škafaru Žužiću i postao drugi najmlađi isključeni igrač u HNL-u nakon Mislava Oršića za Inter Zaprešić 2009. (16 godina, 10 mj.), piše Ofenziva. Patrik Kolarić nije imao milosti, a brojčanu nadmoć lako su iskoristili Škafar Žužić za prvijenac (16.), odnosno Hamza Jaganjac (35. i 56. minuta).

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Sažetak Istra - Slaven 3-0 VIDEO
Sažetak Istra - Slaven 3-0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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