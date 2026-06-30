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'240 sekundi' 24sata: Usijanje oko mimohoda u Parizu, s dva brda šamaraju se uvredama
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Do usijanja je doveden novi sukob Pantovčaka i Banskih dvora oko slanja vojnika na mimohod u Pariz. Dječak kod Buzeta poginuo je u padu s motocikla, otkriva policija. Rekordne temperature u Dalmaciji, nakon kojih stiže i veliko nevrijeme. Šest radnika centra za mlade žrtve su pokolja u Njemačkoj. Sve veći broj stradalih u Venezueli.