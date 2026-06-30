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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi' 24sata: Usijanje oko mimohoda u Parizu, s dva brda šamaraju se uvredama

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Do usijanja je doveden novi sukob Pantovčaka i Banskih dvora oko slanja vojnika na mimohod u Pariz. Dječak kod Buzeta poginuo je u padu s motocikla, otkriva policija. Rekordne temperature u Dalmaciji, nakon kojih stiže i veliko nevrijeme. Šest radnika centra za mlade žrtve su pokolja u Njemačkoj. Sve veći broj stradalih u Venezueli.

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Gledajte 240 sekundi 24sata VIDEO
Gledajte 240 sekundi 24sata | Video: 24sata Video
VELIKO NEVRIJEME

VIDEO Jaka tuča u Sloveniji: 'Rade se velike kolone, vozači se sklanjaju pod nadvožnjake'

SLOVENIJA - Strašna tuča pada na autocesti od Ljubljane prema Trstu, rekao nam je čiatelj 24sata. Dodaje kako i dalje pada jaka kiša te se stvaraju kolone zbog vozača koji se opasno sklanjaju pod nadvožnjake na autocesti.

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Tuča u Sloveniji VIDEO
Tuča u Sloveniji | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Sukob Pantovčaka i Banskih dvora zbog mimohoda u Parizu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Novi sukob na relaciji Pantovčak - Banski dvori zbog sudjelovanja HV-a na mimohodu u Parizu, 13-godišnji dječak preminuo nakon pada s bicikla, pojeftinjuje gorivo, nadzor nad Carnetom zbog curenja podataka, pucnjava u Njemačkoj...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
NESVAKIDAŠNJA SITUACIJA

VIDEO Hrvatska himna odjeknula ispred Bijele kuće, pogledajte kako je sve izgledalo

ALEXANDRIA - Ispred Bijele kuće naš reporter Tomislav Gabelić naišao je na čovjeka koji pušta pjesme. Kada je saznao da smo iz Hrvatske, bilo je prirodno pustiti himnu, koju smo i zapjevali. Možemo stoga reći da se Lijepa naša orila ispred Bijele kuće.

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Čovjek pušta himne kad mu dođu turisti iz raznih zemalja VIDEO
Čovjek pušta himne kad mu dođu turisti iz raznih zemalja | Video: Tomislav Gabelić/24sata
24SATA U SAD-U

VIDEO Hrvati sreli 'Trumpa' ispred Bijele kuće, svi vjeruju u pobjedu protiv Portugala

WASHINGTON DC - Naš reporter Tomislav Gabelić naišao je ispred Bijele kuće na hrvatske navijače koji su ondje ponosno pozirali s Trumpom. Naravno, nije riječ o pravom američkom predsjedniku, već o imitatoru koji se fotografira s turistima. Među hrvatskim navijačima vladala je samo pozitiva i svi su uvjereni u pobjedu protiv Portugala, a pridružio im se i Trump, makar bio samo imitator.

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Hrvatski navijači s Trumpom ispred Bijele kuće VIDEO
Hrvatski navijači s Trumpom ispred Bijele kuće | Video: Tomislav Gabelić/24sata
24SATA U SAD-U

USA REPORT Izbornik Dalić mora pronaći rješenje u veznom redu jer tu je Portugal najbolji!

ALEXANDRIA - Hrvatska nogometna reprezentacija još će danas trenirati u Alexandriji, a potom se vraća u Toronto, gdje je već igrala protiv Paname. Ondje će joj u šesnaestini finala protivnik biti Portugal, s kojim ima neriješenih računa još od Eura 2016. godine. Ključno će u toj utakmici biti odgovoriti u veznom redu, a Portugalci u ovom trenutku vjerojatno imaju jedan od najboljih na svijetu. U Torontu će Vatrene ponovno zasigurno bodriti velik broj hrvatskih navijača, kao što je to bio slučaj i prošli put.

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USA REPORT VIDEO
USA REPORT | Video: 24sata Video

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