'240 sekundi' 24sata: Usijanje oko mimohoda u Parizu, s dva brda šamaraju se uvredama

24SATA U SAD-U

USA REPORT Izbornik Dalić mora pronaći rješenje u veznom redu jer tu je Portugal najbolji! ALEXANDRIA - Hrvatska nogometna reprezentacija još će danas trenirati u Alexandriji, a potom se vraća u Toronto, gdje je već igrala protiv Paname. Ondje će joj u šesnaestini finala protivnik biti Portugal, s kojim ima neriješenih računa još od Eura 2016. godine. Ključno će u toj utakmici biti odgovoriti u veznom redu, a Portugalci u ovom trenutku vjerojatno imaju jedan od najboljih na svijetu. U Torontu će Vatrene ponovno zasigurno bodriti velik broj hrvatskih navijača, kao što je to bio slučaj i prošli put.

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