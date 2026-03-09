'240 sekundi' 24sata: Vlada 'zakočila' divlje cijene goriva, a kriza na Bliskom istoku ne staje

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Nemilosrdni SDP-ov župan sada određuje garderobu na poslu Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Koprivničko-križevačka županija dobila je novi pravilnik koji među ostalim definira i kako se službenice i službenici smiju odijevati na poslu. Tresla se brda, rodio se miš. Nakon prijetnje da će izaći iz koalicije zbog slučaja Dabro, ali i pojačavanja većine žetončićima, HSLS je odlučio – ostaju u vladajućoj koaliciji. U vojarne u Kninu, Slunju i Požegi u ponedjeljak stižu prvi ročnici, među kojima i 82 žene. Dan će početi prijavom i zaduživanjem opreme, a potom će biti upoznati s pravilima...

Kopiranje linka