'240 sekundi' 24sata: Vlada 'zakočila' divlje cijene goriva, a kriza na Bliskom istoku ne staje
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Kriza na Bliskom istoku, divljaju cijene nafte, Vlada ograničila goriva. Vojni rok se vratio, 800 ročnika na obuci. HZZO digao cijene dopunskog. Nestale otkrivaju i potražni psi. Iranci slave novog vođu. Preminula novinarka Mila Moralić.