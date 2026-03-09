Obavijesti

'240 sekundi' 24sata: Vlada 'zakočila' divlje cijene goriva, a kriza na Bliskom istoku ne staje

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Kriza na Bliskom istoku, divljaju cijene nafte, Vlada ograničila goriva. Vojni rok se vratio, 800 ročnika na obuci. HZZO digao cijene dopunskog. Nestale otkrivaju i potražni psi. Iranci slave novog vođu. Preminula novinarka Mila Moralić.

'240 sekundi' 24sata: Vlada zakočila divlje cijene goriva, a kriza na Bliskom istoku ne staje
Video: 24sata/Video
SAŽETAK VUKOVAR - RIJEKA 0-1

VIDEO Pogledajte penal Rijeke nakon kojeg je trener Vukovara žestoko kritizirao VAR sustav...

VUKOVAR - RIJEKA 0-1: U zadnjoj utakmici 25. kola HNL-a Rijeka je kao gost u Osijeku svladala Vukovar 1991 sa 1-0 (0-0). Jedini strijelac bio je Toni Fruk, koji je zabio penal u 51. minuti. Trener Vukovara Silvijo Čabraja žestoko je komentirao suđenje nakon utakmice, pogotovo u VAR sobi.

Gol na utakmici Vukovar - Rijeka
Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
FEŠTA NA MAKSIMIRU

VIDEO Dinamovci izašli iz busa pa zapjevali skupa s navijačima

STADION MAKSIMIR - Dinamo je u nedjelju u 26. kolu HNL-a pobijedio Hajduk (3-1) na Poljudu, a 'modri' su se zrakoplovom vratili iz Splita oko 21 sat. A dočekalo ih je iznenađenje pri povratku na Maksimir, okupili su se navijači Dinama koji su ih dočekali i proslavili pobjedu, a igrači su im se pridružili u proslavi.

Navijači Dinama dočekali igrače ispred stadiona u Makisimiru nakon pobjede u derbiju protiv Hajduka
Video: 24sata/Matija Habljak/PIXSELL
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Nemilosrdni SDP-ov župan sada određuje garderobu na poslu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Koprivničko-križevačka županija dobila je novi pravilnik koji među ostalim definira i kako se službenice i službenici smiju odijevati na poslu. Tresla se brda, rodio se miš. Nakon prijetnje da će izaći iz koalicije zbog slučaja Dabro, ali i pojačavanja većine žetončićima, HSLS je odlučio – ostaju u vladajućoj koaliciji. U vojarne u Kninu, Slunju i Požegi u ponedjeljak stižu prvi ročnici, među kojima i 82 žene. Dan će početi prijavom i zaduživanjem opreme, a potom će biti upoznati s pravilima...

Gledajte '240 sekundi' 24sata
Video: 24sata/Video
SAŽETAK HAJDUK - DINAMO 1-3

VIDEO Dinamo u Splitu ovo nije učinio 63 godine! Evo kako su 'modri' razoružali hajdukovce

HAJDUK - DINAMO 1-3: 'Modri' su prvi put nakon jeseni 1962. zabili tri gola u prvom poluvremenu u Splitu. Tad je Dinamo vodio 3-0 na odmoru, a slavio 4-1. U 26. kolu HNL-a slavio je s 3-1 protiv Hajduka zahvaljujući golovima Zajca, Vidovića i Bakrara, dok je Pukštas zabio za Splićane.

Golovi na utakmici Hajduk - Dinamo 1-3
Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SKUP ZA IRAN

VIDEO Nekolicina u Zagrebu iskazala podršku Iranu

Na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu u subotu okupilo se nešto više od deset ljudi, koji su uz iranske i hrvatske zastave te iransku nacionalnu glazbu iskazali podršku Iranu.

Na Trgu bana Jelačića održan je skup za Iran
Video: 24sata/Marko Šeper/Pixsell

