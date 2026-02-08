Obavijesti

News

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi' 24sata: Vrhunski pothvati hrvatskih liječnika!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Kako naši liječnici pomiču granice mogućeg. Zagreb satima bez grijanja. Što znači 527 više rođenih beba. Veleposlanica Djamić o Ukrajincima koji žive u mraku i bez grijanja. Kako je nastao 'slučajni park' na Velesajmu. Povratak brončanih futsalaša.

GOLOVI S UTAKMICE

VIDEO Pogledajte sjajne golove Varaždina za rušenje Osijeka i skok na treće mjesto ljestvice!

VARAŽDIN - OSIJEK 2-1 Nadali su se Osječani nastaviti pozitivan niz nakon pobjede u prošlom kolu, ali doživjeli su novi poraz. Zabio je Vuk u 10. minuti nakon sjajne akcije za 1-0, a Bubanja je u 19. pogodio za 1-1. Ipak, pobjedu je Varaždinu osigurao Mamut golom u 62. minuti. Varaždin je treći sa 32 boda, a Osijek posljednji sa 17 bodova

GOLOVI S UTAKMICE

VIDEO Mladost Hajduka srušila Slaven Belupo! Pogledajte kako

HAJDUK - SLAVEN BELUPO 2-0 Dva uzastopna poraza pobudila su sumnju u Hajdukovu formu i mogućnosti, ali ipak su Splićani smogli snage za prekid crnog niza. Pukštas je zabio već u sedmoj minuti, a potom i Brajković u 22. za slavlje Splićana koji su smanjili zaostatak za Dinamom na četiri boda

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

240 sekundi 24sata: Svi detalji ubojstva karikaturista, čudesni futsalaši i tko su baranjske buše

Na misi riječkog nadbiskupa Mate Uzinića u nedjelju ujutro u riječkoj katedrali zajedno su bili molitelji s trga ispred, i oni koji su svake prve subote u mjesecu protiv njih prosvjedovali. Skupina od pedesetak maskiranih huligana pokušala je na autocesti južno od Beča organizirati brutalnu zasjedu za hrvatske navijače. Stravični prizori kraj Sarajeva...

SAŽETAK VUKOVAR - ISTRA

VIDEO Vukovar u pravoj golijadi slomio Istru i pobjegao s dna! Evo golova iz Gradskog vrta

VUKOVAR - ISTRA 1961 3-2 Kakva utakmica! U 15. minuti je Puljić zabio iz odbijene lopte nakon obranjenog penala za 1-0. Na 2-0 je povisio Tadić, ali gosti se vraćaju golovima Marešića u 56. (penal) i Prevljaka (85.). Ipak, pobjedu Vukovaru i bijeg s dna ljestvice osigurao je Banovec u 87. minuti

ŠOU NA MAKSIMIRU

VIDEO Odluke suca, Carevićev crveni, tri gola i dva promašena penala. Evo sažetka utakmice

LOKOMOTIVA - GORICA 3-0 U prvoj utakmici 21. kola HNL-a Lokomotiva je pobijedila Goricu. Susret su obilježile sudačke odluke na koje je poludio Mario Carević. Prvo je dosuđen kontroverzan penal kojeg je Pajač zabio u 12. minuti. Bošković je u 22. povećao na 2-0, a onda je pred kraj prvog dijela Lovrić prekinuo kontru Gorice, a Carević je dobio crveni zbog reakcije. Stojaković u 47. završio priču

