NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
'240 sekundi' 24sata: Vrhunski pothvati hrvatskih liječnika!
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Kako naši liječnici pomiču granice mogućeg. Zagreb satima bez grijanja. Što znači 527 više rođenih beba. Veleposlanica Djamić o Ukrajincima koji žive u mraku i bez grijanja. Kako je nastao 'slučajni park' na Velesajmu. Povratak brončanih futsalaša.