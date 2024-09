24sata doznaju: Iznajmljivačima 12 posto novog poreza, morat će platiti i pet puta više nego sada

Novim krugom porezne reforme najviše će biti pogođeni vlasnici oko 270.000 apartmana, stanova i soba koji ih kratkoročno iznajmljuju turistima. Njih će zahvatiti i porez na nekretnine, koji bi, ovisno o odluci lokalne uprave, trebao iznositi od 1 do 10 eura po kvadratu, ali i značajna promjena u oporezivanju prihoda od smještaja. Svi detalji porezne reforme trebali bi biti predstavljeni ovaj tjedan, ali neslužbeno doznajemo kako je najvjerojatnija opcija porez od 12 posto, koji već plaćaju oni koji dugoročno imaju podstanare. Druga je opcija znatno povećanje dosadašnjeg paušala po krevetu, i to za dva do tri puta, ali toj opciji manje su skloni u Ministarstvu financija jer bi opet moglo završiti tako da se lokalni čelnici ne žele zamjeriti biračima, pa da taj paušal ostave na najnižim razinama.

