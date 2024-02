24sata imaju prepisku 'dobrih poznanika' Turudića i Rimac: 'Dodji k meni, sam sam...'

Sudac Ivan Turudić i kandidat za glavnog državnog odvjetnika i dalje tvrdi da s optuženom Josipom Pleslić (ex Rimac) nije prijatelj i da su samo dobri poznanici. Prošle godine tvrdio je da ju je primio samo službeno, u svom uredu na sudu, i da nije bilo nikakvih drugih druženja. Nakon što je Jutarnji list objavio niz poruka koje dokazuju da su tijekom četiri godine razmjenjivali poruke i družili se, sinoć je Turudić u televizijskom istupu rekao kako su znali popiti kavu i da se na to svodilo njihovo poznanstvo.

'Javi di ćemo'

24sata su dodatno u posjedu poruka koje su njih dvoje razmijenili i koje dokazuju da je u svibnju 2018. godine navečer Turudić čak zvao Rimac na lokaciju svog stana u Zagrebu. Autentičnost poruka je provjerena.

Poruke objavljujemo iz dva razloga. Prvo, one dokazuju da Turudić i dalje ne govori istinu o svojem odnosu s Rimac iako bi glavni državni odvjetnik trebao imati neupitnu vjerodostojnost i integritet.

Drugo, ako bude imenovan za šefa DORH-a, on će biti nadređen i Uskoku, koji je, zasad, podignuo dvije optužnice protiv Rimac, koje još nisu sudski potvrđene. Glavni državni odvjetnik može inicirati izmjene optužnica, povlačenje, odobriti eventualnu nagodbu s optuženicom... I zato je važno da javnost ima točne informacije o njihovu odnosu.

Tog 27. svibnja 2018. godine, oko 17.30 Turudić šalje poruku Rimac da odu nekamo na kavu, a ona odgovara da ne može do poslije 20 sati. Turudić kaže da i njemu odgovara tako, a Rimac mu poručuje: "Javi di ćemo".

Sat vremena poslije toga Turudić joj šalje poruku:

- Dodji k meni, sam sam - piše sudac.

- Ahaaa - odgovara Rimac s kašnjenjem.

- Kaj? - pita Turudić i ne dobiva odgovor.

Došao je i 21 sat pa Turudić pita Rimac: "Disi"? Ona odgovara da je u gradu i pita Turudića gdje je on.

- Čekam te - odgovara sudac.

- Di - pita Rimac.

- Crnomeac – stiže brz odgovor u kojem Turudić radi tipfelere, ali je očito da se radi o zagrebačkom kvartu Črnomerec.

- Di na crnomercu - pita Rimac.

Turudić joj šalje ulicu u kojoj mu je stan, u kojem i danas živi, ali je zbog sigurnosnih razloga nećemo objaviti. Dodatno opisuje u blizini koje institucije je stan. Odmah zatim šalje poruku: "Ajde".

- Ajde negdi blize gradu - odgovara Rimac i tu se komunikacija prekida oko 21.40 sati.

Ujutro slijedi novo dopisivanje. Turudić joj prije pola sedam šalje poruku: "Krepo mi je mobitel, sorry!"

- Ma da... - odgovara Rimac

- Šteta - piše Turudić.

- Da... - slaže se Rimac pa nastavlja:

- A ja čekala sve do sada. Mogu sad ić leć - piše ona u 6.35 sati.

- Ha ha. Idem u Slavoniju, javim se drugi tjedan lipa - odgovara Turudić.

- Polakooo – poručuje Rimac.

- Pusaa – zaključuje prepisku Turudić.

Josipa Rimac tad je bila HDZ-ova državna tajnica u Ministarstvu uprave. I prije ovog razgovora oni su se dopisivali i nalazili, kao i u godinama poslije njega. Kako je već objavljeno, ona ga je molila i za pomoć vezano za pravilnik o radu o sukobu interesa, a tri puta se u siječnju 2020. nalazila s njim kad je uhićen Inja Bašić, brat Milenka Bašića.

Milenka Bašića Uskok tereti s Rimac. Prema optužnici, plaćao joj je 40.000 kuna mjesečno, a ona je osiguravala kod čelnika državnih tijela prolazak za njegov vjetropark.

Kad je u proljeće 2023. godine gostovao kod Aleksandra Stankovića u emisiji "Nedjeljom u 2", Turudića je dočekalo pitanje o odnosu s Rimac. Turudić je tad već sudac Visokoga kaznenog suda. Rekao je da je Rimac primio jedanput na sudu, zadržali su se pet minuta, ona ga je molila za pomoć u predmetu, a on je rekao da joj ne može pomoći.

Stanković: A neka korespondencija, SMS, je li bi se moglo naći, je l' bi vas nešto moglo iznenaditi?

Turudić: Ne bi, ne bi...

Stanković: A bilo je?

Turudić: Korespondencije? Je, je. Naprimjer išao sam u Vrliku i Kijevo s društvom autom i napisao bih joj: 'Idem kroz tvoj kraj'. To je bio takav nivo poruka, koje su bile rijetke, kojih je bilo malo...

Stanković: Druženje s političarima...

Turudić ga prekida: Nije bilo druženja, sad sam vam rekao da nije bilo druženja.

Stanković: Pa dobro, jeste se našli taj put s njom?

Turudić: Ne, nisam. Ali sad sam vam rekao da sam je primio u svom uredu, to mi je bio posao.

Upravo se na taj razgovor pozvala i voditeljica Sabina Tandara Knezović kad je Turudić gostovao u nedjelju navečer na Novoj TV.

Turudić se pokušao opravdati da misli kako ga je Stanković pitao o sastanku 2015. s Rimac i da je zato rekao da nije posebno dobar s njom.

- Nisam lagao, prvo želim reći da, kad sam govorio da nisam posebno dobar s njom, to se odnosilo na 2015. godinu, kad su me novinari ili netko snimio u jednom lokalu u centru Zagreba. Od 2015. do 2024. je prošlo devet godina i mi smo u međuvremenu postali dobri poznanici i znali smo se dopisivati, što je očigledno, i znali smo popiti kavu. Naše se poznanstvo na to svodilo - rekao je Turudić sinoć.

Novinarka ga je izravno pitala i koja je priroda njihova odnosa.

- Ma nikakva. Josipa Rimac ima vrlo osebujan izričaj, ona se na specifičan način obraća ljudima, meni se obraćala s 'radosti'. To je njezin izbor, ali to su naše privatne poruke, mislim to su poruke između mene i Josipe Rimac - odgovorio je Turudić.