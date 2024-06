24sata stoji uz bok najvećim svjetskim medijskim liderima: Osvojili smo čak 5 nagrada!

Kad se spoje znanje, iskustvo, kreativnost i uigrani tim 24sata – to može značiti samo jedno! I ove smo godine potvrdili svoje vodeće mjesto u svijetu native oglašavanja na prestižnom natjecanju Native Advertising Awards.

Riječ je o najrelevantnijem međunarodnom natjecanju u području native oglašavanja te najvećoj platformi za prepoznavanje onih koji oblikuju budućnost native oglašavanja. Pobjednike natjecanja bira stručni žiri u konkurenciji iz više od 30 zemalja koja uključuje velike europske i svjetske medijske lidere poput The Washington Posta, The Guardiana, BBC-a, CNN-a, Forbesa i drugih.

Projekti našeg native studija još jednom su pokazali kako je 24sata medijska kuća koja diže ljestvicu u kreiranju učinkovitih i kreativnih priča svakog brenda i to s ukupno 5 nagrada.

Na Native Advertising Awards smo osvojili 3 zlata i 2 srebra. Ove nagrade su iz godine u godinu priznanje našeg statusa kao jednog od najnagrađivanijeg native advertising studija na svijetu.

Naši native projekti su ušli u finale u 10 kategorija, a nagrađeni su...

CHANGE starts in your kitchen - srebrna medalja u kategoriji Best use of Facebook

Kako bismo podigli svijest o značajnom problemu bacanja hrane u Hrvatskoj, zajedno s Dinersom, stvorili smo privlačni i praktični sadržaj kroz platformu missGastro, surađujući s ekološkim stručnjacima, influencerima koji podižu svijest o minimalnom otpadu i “foodie” blogerima.

Razgovorima sa stručnjacima i micrositeom, promovirali smo lokalne poljoprivrednike i koncept "od farme do stola" kako bismo pojačali povezanost između održive proizvodnje hrane i smanjenja otpada.

Unique Family – zlatna medalja u kategoriji Best use of In-Person or Virtual event

Organizirali smo impresivan događaj na otvorenome - tipična hrvatska "obitelj" u srcu zagrebačkog Zrinjevca, kao domaćin je pozivala prolaznike da se pridruže različitim aktivnostima i probaju nove okuse Ledo sladoleda. Naglasili smo povezanost između brenda i potrošača, naglašavajući da Quattro sladoled, poput obitelji, nudi jedinstvenu mješavinu različitih iskustava.

Pets of Zagreb – zlatna medalja u kategoriji Best Research Project

Kreirali smo interaktivnu kartu "ZG ljubimci" koja pruža sve bitne informacije o “pet-friendly” mjestima i nastoji olakšati svakodnevni život vlasnicima kućnih ljubimaca. U suradnji s Turističkom zajednicom Grada Zagreba, proveli smo istraživanje kako bismo bolje razumjeli izazove s kojima se susreću vlasnici kućnih ljubimaca u gradu.

JoomBoos in the Countryside – zlatna medalja u kategoriji Best use of Youtube i srebrna medalja u kategoriji Best use of AFP Web TV

Kako bi Lidl prešao s tradicionalnog na digitalno oglašavanje i promovirao brend asortiman “Okusi zavičaja”, kreirali smo video show i pozvali influencere. Promicali smo život na selu, rušili predrasude o životu u ruralnim područjima i promovirali selo i prirodu kao mjesta koja imaju budućnost i nude drugačiju kvalitetu života. Tako je nastao - JoomBoos na selu.

Iznimno smo ponosni što smo prepoznati kao jedan od medijskih lidera koji svojim projektima svakodnevno dižu standarde. Nastavljamo stvarati i pričati inspirativne, učinkovite i kreativne priče brendova!