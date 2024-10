24sata u posjedu e-mailova: Od 2023. upozoravali ministra na slučaj problematičnog učenika

Iako ministar obrazovanja Radovan Fuchs tvrdi da sustav nije zakazao, 24sata ima mailove koji dokazuju da svi redom u tom istom sustavu već dulje znaju za problem desetogodišnjeg dječaka koji je toliko maltretirao druge učenike da se cijeli razred ispisao iz škole, a koji je nastavio po starom i nakon što je premješten u novu školu.

Očajni roditelji iz zagrebačke osnovne škole, koju je dječak prvotno pohađao, od studenoga 2023. godine upozoravali su stručnu službu i ravnateljicu škole, ali i socijalnu skrb na nasilje i problematično ponašanje desetogodišnjeg dječaka. Tražili su da se poduzmu mjere, da se djetetu pruži stručna pomoć i da zaštite ostalu djecu. Ignorirali su ih. Pisali su zatim zagrebačkom Uredu za obrazovanje, nadležnoj Agenciji za odgoj i obrazovanje, ali i Ministarstvu obrazovanja. Ništa nije pomoglo. Nakon objave u medijima, institucije i službe samo su dječaka premjestile u drugu školu.

Nastavio je s problematičnim ponašanjem i u novom razredu. Situacija je eskalirala, s roditeljima djece čija djeca pohađaju nastavu s problematičnim dječakom solidarizirali su se i ostali roditelji te 700 učenika škole u ponedjeljak nije došlo na nastavu.

- Ovo institucije trebaju shvatiti kao novu priliku kako bi sustav napokon profunkcionirao na dobrobit sve djece - rekla je Ana-Marija Vegar, odvjetnica roditelja iz zagrebačke osnovne škole, koju je dječak prvotno pohađao. Odvjetnica je i sama od institucija tražila odgovore.

Ministar Fuchs, umjesto da kao najpozvaniji u lancu riješi problem, obrušio se na roditelje škole, koju odnedavno pohađa učenik, nazivajući njihov prosvjed balvan revolucijom.

Državna tajnica roditelje nazvala "ulicom"

- Nismo očekivali da će se nakon prvog dana škole stvoriti situacija kao da je to dijete nekakav kriminalac koji je ubio nekoga. Što da radimo? To dijete baciti u zatvor, to je osnovna škola, četvrti razred. Prihvaćamo da se on neadekvatno ponaša, on je dijete koje normalno sudjeluje u nastavi, inteligentno odgovara i shvaća nastavni proces, on ima nedolično ponašanje. Zbog toga je i odlučeno da ima asistenta - rekao je Fuchs koji prosvjed roditelja smatra pritiskom na sustav da se dijete makne iz škole.

Njegova državna tajnica Zrinka Mužinić Bikić roditelje je nazvala "ulicom". Nakon sastanka s predstavnicima Ministarstva obrazovanja i Grada Zagreba zbog slučaja problematičnog dječaka, u ponedjeljak navečer Vijeće roditelja odlučilo je da se u utorak na nastavu vraćaju sva djeca, osim učenika iz četvrtog razreda koji pohađa taj dječak. U utorak su u popodnevnim satima nastavljeni razgovori. Naime, kao odgovor nadležnih dogovoreno je da će s problematičnim učenikom stalno biti asistent koji će ga pratiti po školi i u razredu. Ponuđena im je pomoć u vidu zaposlenja još jednog psihologa. Klaudio Čurin, odvjetnik roditelja prosvjednika, prije sastanka nije želio prejudicirati o tome koji su sljedeći koraci roditelja čija djeca pohađaju nastavu s problematičnim dječakom. Iako su se mogle pročitati poruke roditelja da su spremni blokirati prometnice ne nađe li se adekvatno rješenje, Čurin navodi da o tome s njim roditelji nisu komunicirali pa tu informaciju nije mogao potvrditi niti demantirati.

'Vatrogasno' rješenje

- Mjere koje su ponuđene su zapravo vatrogasno rješenje. Roditelji traže da se napravi cijela procedura kako bi se preveniralo nasilje, ali i korake što se čini ako situacija eskalira, kao i mjere koje će pomoći djeci s problematičnim ponašanjem kako bi se ona uključila u nastavu, a ne da se problemi rješavaju stihijski - rekao je Čurin.

On pita nadležne gdje je onda problem ako se problematično ponašanje dječaka nastavilo, a sustav, kao što to tvrdi ministar, nije zakazao. Napominje kako su roditelji djece koja idu u razred s problematičnim dječakom izuzetno proaktivni i empatični jer žele pomoći dječaku, ali i da se zaštite njihova djeca.

- Nitko od roditelja ne traži linč djeteta niti itko traži da se dijete makne iz škole, što je vidljivo iz njihovih javnih nastupa. Takvo što nitko nije ni u jednom trenutku itko tražio. Cijelo je vrijeme jedna agenda roditelja, a to je da se pomogne svima, odnosno da dobiju svoje obrazovanje u mirnim uvjetima koje zaslužuju, samim time što su djeca - rekao je odvjetnik Čurin.

Napomenuo je kako su roditelji na ovaj način reagirali na konkretne situacije u samoj školi.

- Nije točno što se iznosilo, da su oni podlegli nekakvim medijskim pritiscima - poručio je Čurin.

Priopćenjem se o cijeloj situaciji oglasila i pravobraniteljica za djecu koja je pozvala medije da se u izvještavanju o djeci vode etičkim i profesionalnim načelima koja ih obvezuju na poštovanje dostojanstva privatnog i obiteljskog života, posebice zaštite interesa i dobrobiti sve djece, i počinitelja i žrtava vršnjačkog nasilja.

Treba smiriti situaciju

- Riječ je o izuzetno složenoj situaciji koja nije nastala preko noći niti se preko noći može riješiti, a u njezino rješavanje uključene su sve nadležne institucije. Očekujem vidjeti kakvi će biti učinci toga u vrlo kratkom vremenu - navodi se u priopćenju pravobraniteljice Helence Pirnat Dragičević.

Senzacionalistički pristup u izvještavanju, navodi, nikako ne pridonosi smirivanju nastale situacije do koje je, nažalost, došlo i koju zbog složenosti ne može i ne treba rješavati "ulica", kao ni mediji.

- Na struci je i na relevantnim sustavima da što je moguće prije pronađu i osiguraju primjereni oblik školovanja te sigurno okruženje za svako dijete, a na roditeljima je da uvaže preporuke struke - poručila je Pirnat Dragičević.

Smatra kako nije prihvatljivo da djeca izostaju s nastave, kao i da nije u interesu ni jednog djeteta da mu odlazak u školu bude obilježen neizvjesnošću i izostankom potpunih informacija i podrške.

Recimo za kraj da su upravo ministar obrazovanja i njegova državna tajnica najpozvaniji u lancu ponuditi rješenja, a ne prozivati roditelje i prebacivati odgovornost. Da bi sustav funkcionirao oni mjesečno primaju ne baš male plaće. Fuchs u imovinskoj kartici još nije objavio plaću koju prima nakon posljednje izdašne povišice, a prije je imao 2421 euro. Državna tajnica Mužinić Bikić mjesečno na račun prima plaću od 3962 eura.