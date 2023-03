AccuWeather objavio prognozu za proljeće: Na Balkanu poplave i oluje, a jugu prijeti velika suša

Večeras astronomski stiže proljeće, a meteorolozi AccuWeathera objavili su veliku prognozu za Europu. U nekim će se zemljama zadržati dugotrajan zimski obrazac, dok će se druge morati nositi s potencijalno opasnim vremenskim nepogodama kasnije tijekom proljeća.

Južnu Europu bi u prvom dijelu proljeća opet mogla zadesiti suša. Prema Météo Franceu, niz od 32 uzastopna dana bez mjerljivih padalina opažen je od 20. siječnja 2023. do 21. veljače 2023. Time je postavljen novi rekord za najdulji uzastopni niz dana bez mjerljivih padalina od 1959.

I dok se strahuje od moguće suše, oluje u jugozapadnoj Europi i povećanje proljetnih oborina u južnim regijama izazivaju zabrinutost među prognostičarima zbog opasnosti od poplava na lokacijama kao što su Italija i Balkan.

- S obzirom na to koliko je Sredozemno more toplo, oluje bi mogle osigurati dodatnu vlagu i dovesti do povećanja prijetnji od poplava. To je posebno zabrinjavajuće za zapadne padine Apenina i Dinarskih Alpa - objasnio je Tyler Roys, viši meteorolog AccuWeathera.

Velik dio jugoistočne Europe će se u drugom dijelu proljeća suočavati s iznadprosječnim temperaturama. Lokacije od Rima do Bukurešta su sredinom ožujka imale temperature tipične za kasni travanj, a ovaj trend zagrijavanja zadržat će se i tijekom sljedećih nekoliko mjeseci, praćen povremenim kišama. Tijekom ranog proljeća na području Balkanu također treba očekivati i oluje.

Ekstremniji uvjeti očekuju se i u Engleskoj, Walesu, Sjevernoj Irskoj i dijelovima Škotske gdje bi temperature mogle biti iznad povijesnog prosjeka duže vrijeme. Valovi frontalnih prolaza mogu poremetiti trend proljetnog zagrijavanja i na neko vrijeme spustiti uvjete na nešto ispod prosjeka. Očekuje se da će opasnost od mraza ili smrzavanja trajati do sredine travnja u dijelovima Ujedinjenog Kraljevstva, protežući se daleko na jug.

Šanse za snježne padaline koje će pasti u proljeće vjerojatno će biti izolirane na višim terenima diljem Škotske, Engleske i Walesa, dok će se nizine suočiti s manjom prijetnjom od proljetnih pljuskova kako temperature počnu padati.

- U Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj očekuju se velike promjene temperature koje će se ujednačiti tek krajem travnja - kaže Roys.

