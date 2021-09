Nakon otkrića 24sata o uhljebljivanju u Kutini i istupa direktorice Eko Moslavina, kutinski gradonačelnik održao je konferenciju za medije na kojoj se obrušio na Adrijanu Cvrtilu.

Cvrtila je nakon konferencije za medije demantirala navode gradonačelnika Zlatka Babića.

- Gradonačelnik je naravno prilagodio priču onako kako to njemu odgovara. Netko će reći da sam ja,netko da je on - započela je Cvrtila.

U rukama je držala papire na koje je zapisivala izjave gradonačelnika Babića kako bi ga točku po točku mogla demantirati.

- Nisam nikad krila u medijima da sam bila članica HDZ-a i ne smatram da je to sada bitno za ova kaznena djela za koja ga teretim - rekla je Cvrtila.

- Nije točno da me tadašnji gradonačelnik smijenio, ja sam dala ostavku jer je on htio provesti projekt Eko Gardena - dodaje Cvrtila.

Komentirala je i sporna zapošljavanja gradskih vijećnika.

- Stalno se priča o nekom mom taktiziranju, a tu je jednostavno došlo do neke točke pucanja kada sam ja sve ovo iznijela u javnost. Da sam htjela taktizirati ja bih s ovim izišla u javnost prije lokalnih izbora. Mi smo imali nemire u HSLS-u zadnjih godinu dana. Borili smo se za taj HSLS koji je nekad u Kutini bio čestita i kvalitetna stranka, a sada se svelo na jednu moralnu nulu - kazala je Cvrtila.

Cvrtilu kaže kako su na nju sada krenuli pritisci.

- Babić ne pokušava demantirati kaznena djela, on pokušava mene ocrniti. Sve ovo što je on iznio o meni to nisu kaznena djela. Kad je tako to sve dobro znao što ja radim onda me mogao i smijeniti ako je smatrao da nisam dobro radila - rekla je.

A koliko ljudi i zašto je Cvrtila morala zaposliti?

- Morala sam zaposliti 10 ljudi. Od njih 10 dvojica su kupovanje vijećnika, a ostali su politička sa HDZ-om i HSLS-om. Nisu mi jasna zaposlenja dije zaposlenice iz sortirnice, nisu mi jasni razlozi zbog čega je tražio da ostanu - rekla je Cvrtila.