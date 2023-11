Advent u Zagrebu počinje u subotu: Objavili su pravila za promet, evo gdje se može voziti

Ovoga vikenda kreće zagrebački Advent, kućice su postavljene, ukrašavanje se privodi kraju. Iz Grada Zagreba su zato ususret adventskim gužvama objavili detaljne upute o posebnoj regulaciji prometa koja počinje danas, 29. studenog, i trajat će sve do kraja Adventa 7. siječnja.

Zabrane prometa za Advent

Promet će, tijekom prethodno navedenog period biti zabranjen:

radnim danima od ponedjeljka do četvrtka od 17:00 do 23:00 sata za sva vozila osim tramvaja i vozila stanara na zapadnoj i istočnoj strani Trga Nikole Šubića Zrinskog do raskrižja sa Đorđevićevom ulicom, Praška ulica. Promet Berislavićevom ulicom od Gajeve do Zrinjevca bit će uspostavljen dvosmjerno za potrebe stanara, taxi vozilima bit će dozvoljeno prometovanje Gajevom ulicom do Berislavićeve ulice i prema Preradovićevoj ulici;

petkom, subotom i nedjeljom od 17:00 do 24:00 sati, zabranit će se promet za sva vozila na zapadnoj i istočnoj strani Trga Nikole Šubića Zrinskog do raskrižja sa Đorđićevom ulicom, Praška, zapadna strana Trga Josipa Jurja Strossmayera i zapadna strana Trga kralja Tomislava, na dijelu od Tesline ulice do Mihanovićeve ulice. Promet Katančićevom od Gajeve ulice do Trga Josipa Jurja Strossmayera uspostaviti će se dvosmjerno za potrebe stanara, taxi vozilima dozvoljeno je prometovanje Gajevom ulicom do Berislavićeve ulice i prema Preradovićevoj ulici;

petkom, subotom i nedjeljom od 17:00 do 24:00 sata zabranit će se promet za sva vozila osim vozila stanara u Gajevoj ulici od Hebrangove do Tesline ulice, u Berislavićevoj ulici od Preradovićeve ulice do Gajeve ulice, u Teslinoj ulici i na sjevernoj strani Trga Nikole Šubića Zrinskog;

petkom, subotom i nedjeljom od 18:00 do 23:00 sata bit će obustavljen tramvajski promet od Trga bana Josipa Jelačića do Glavnog kolodvora i obratno.

Promet motornih vozila sjevernim zelenim valom Boškovićeva – Hebrangova u pravcu zapada te južnim zelenim valom Ulica baruna Trenka – Ulica Pavla Hatza u pravcu istoka odvijat će se bez ograničenja.

Regulacija za autobuse

Od 29. studenog 2023. do 7. siječnja 2024. turistički autobusi za razgledavanje grada u vrijeme zabrana iz točke I. neće moći ulaziti u zone zabrane prometa, već će se zelenim valom moći kretati samo ravno. Autobusna linija ZET-a br.150 Tuškanac – Gornji grad – Ilirski trg – Trg bana Josipa Jelačića do 9. siječnja 2024. bit će skraćena do Ilirskog trga.

Pravila za taksije

Od 29. studenog 2023. do 7. siječnja 2024. u vrijeme izvan zabrana određenih u poglavlju I. promet taksi-vozila funkcionirat će redovno, dok u vrijeme zabrana navedenih u poglavlju I. taksi-vozila neće moći prometovati u navedenoj zoni.

Osim toga, u vrijeme zabrana navedenih u poglavlju I. taksi-stajalište Vlaška – Europski trg premješta se na istočnu stranu Kurelčeve ulice s ulazom iz Jurišićeve i izlazom polukružno okretanje kod garaže „Ban Centar“ na Jurišićevu i dalje na Palmotićevu ulicu – isto će funkcionirati uz detaljne preglede od strane policije.

U vrijeme zabrana navedenih pod točkom I. taksi-stajalište Starčevićev trg funkcionirat će redovno, a ulaz i izlaz će biti samo prema Mihanovićevoj i Gajevoj ulici, dok će taksi-stajalište Preradovićeva također funkcionirati redovno, a taksi vozila koja čekaju morati će biti smještena unutar taksi stajališta.

Raspored dostava u pješačkim zonama

U razdoblju od 29. studenog 2023. do 7. siječnja 2024. vrijeme opskrbe u pješačkoj zoni vozilima s posebnom dozvolom dozvoljeno je od 5:00 do 9:00 sati.

Za potrebe cjelodnevne dostave u pješačku zonu za manifestaciju „Advent Zagreb 2023“ određuju se dostavna mjesta:

na istočnoj strani Trga Josipa Jurja Strossmayera u zoni raskrižja s Ulicom Pavla Hatza uzdužna parkirališna mjesta (2 dostavna mjesta za opskrbu lokacije Trg Josipa Jurja Strossmayera).

na istočnoj strani Trga kralja Tomislava sjeverno od raskrižja sa Šenoinom ulicom uzdužna parkirališna mjesta (2 dostavna mjesta za opskrbu lokacije Trg kralja Tomislava).

Za potrebe dostave u pješačku zonu od 05:00 do 16:00 sati za manifestaciju „Advent Zagreb 2023“ određuju se dostavna mjesta:

na javnoj površini zapadno od raskrižja Vlaška ulica – Palmotićeva ulica (početak pješačke zone – 1 dostavno mjesto za opskrbu lokacije Ulica Augusta Cesarca – Europski trg).

na javnoj površini istočno od raskrižja (kružno raskrižje) Vlaška ulica – Ulica Pod Zidom – Bakačeva ulica (početak pješačke zone – više dostavnih mjesta za opskrbu lokacija Trg bana Josipa Jelačića, Ulica Augusta Cesarca – Europski trg).

na javnoj površini južno od raskrižja (kružno raskrižje) Bakačeva ulica – Ulica Pod Zidom – Vlaška ulica (početak pješačke zone – više dostavnih mjesta za opskrbu lokacija Trg bana Josipa Jelačića, Ulica Augusta Cesarca – Europski trg).

na južnoj prometnoj traci Trga Nikole Šubića Zrinskog istočno od stajališta za kočije (2 dostavna mjesta za opskrbu lokacije Trg Nikole Šubića Zrinskog).

na javnoj površini sjeverno od raskrižja Gajeva ulica – Ulica Nikole Tesle (početak pješačke zone – 1 dostavno mjesto za opskrbu lokacije Gajeva i Bogovićeva ulica).

na sjevernoj strani u Berislavićevoj ulici do raskrižja s Preradovićevom ulicom

Garaža Ban centra

Od 29. studenog 2023. do 7. siječnja 2024. korisnici garaže „Ban Centra“ dolaze Palmotićevom – Jurišićevom – Kurelčevom – ulaz u garažu i odlaze istim smjerom natrag.

Tramvajski promet

Tijekom održavanja manifestacije "Advent u Zagrebu", od petka, 1. prosinca do nedjelje, 7. siječnja, tramvajski promet između Trga bana Josipa Jelačića i Glavnog kolodvora bit će obustavljen petkom, subotom i nedjeljom od 18 do 23 sata te će tramvajske linije 6 i 13 prometovati izmijenjenim trasama.

Linija 6: Črnomerec - Trg bana Josipa Jelačića - Jurišićeva - Trg žrtava fašizma - Ulica kneza Mislava - Držićeva - Sopot

Linija 13: Kvaternikov trg - Zvonimirova - Trg žrtava fašizma - Glavni kolodvor - Vodnikova - Savska cesta - Ulica Grada Vukovara - Žitnjak.