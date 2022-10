Adventske kućice vraćaju se ove godine na Zrinjevac, sve se širi i u nekoliko kvartova u Zagrebu

Iako je Grad Zagreb još u ljeto raspisao natječaj za Advent, on će se morati ponoviti za neke lokacije, javlja HRT. Iz Grada su poručili kako je razlog tome neispunjavanje uvjeta na kojima inzistiraju.

Za razliku od lani, ove se godine vraćaju kućice na Zrinjevac, a Advent se širi i u gradske četvrti.

Naime, nakon što je Grad promijenio uvjete natječaja za Advent u Zagrebu, interes ugostitelja i obrtnika se čini manjim od očekivanog. Od 32 lokacije je zakupljeno njih 25, a za preostale slijedi novi krug nadmetanja. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević objasnio je kako ponude koje su došle za te lokacije nisu odgovarale.

- Ni jedna nije odgovarala formalnim uvjetima natječaja kad govorimo o prigodnoj prodaji i ugostiteljstvu u takozvanom biding modelu aukcija - objasnio je.

Obrtnici nisu zadovoljni. Kako kažu, ulazak u nadmetanje iznosi minimalno 3000 kuna, ali to nije ni blizu jamstvu da će se kućica i zakupiti. Da bi ozbiljno konkurirali, cijena ide i do 20.000 kuna, tvrde.

- To je čisti natječaj gdje nismo imali nikakvo pravo prvenstva, nego to je jednostavno bilo otvoreno za sve. I kolege su morali ponuditi dosta i visoke cijene da bi jednostavno došli do tih svojih pozicija na kojima su godinama, gdje su postali prepoznatljivi - rekao je za HRT Antun Trojnar, potpredsjednik Obrtničke komore Zagreb.

Oprezni su i ugostitelji.

- Izvjesno je da ova jesen i zima nose određenu dozu straha za ugostitelje zbog cjelokupne ekonomske situacije i energetske krize u kojoj se trenutno nalazimo i potencijalnom nedostatku radne snage - poručio je Ivan Tadić, tajnik Udruženja ugostitelja Zagreb.

Po prvi put se Advent širi i izvan središta grada, ali je i tamo interes polovičan te će se natječaj ponoviti za pet od deset lokacija.

