Afera Ina dokaz je ortačkog kapitalizma. Hrvatska i dalje živi po principu 'ruka ruku mije'

Slom ortačkog kapitalizma. Tako je glasio naslov knjige bivše potpredsjednice Vlade Martine Dalić o slučaju Agrokor. Sadašnja šefica Podravke je ekonomski liberal i po njoj je s Agrokorom završila era u kojoj postoje privilegirane tvrtke u sprezi s politikom. To ipak nije tako, i dalje postoje nedodirljivi, a ista pravila igre ne vrijede jednako za sve. Vidjeli smo to i nakon uhićenja zbog poticaja koji se dijele po "babi i stričevima", ali novi dokaz je i afera u Ini. I to ne zbog razmjera pljačke u kojoj je nižerangirani direktor Damir Škugor, do afere aktivni član HDZ-a, uspio osmisliti model kojim je s partnerima zaradio milijardu kuna na preprodaji plina. Država je osigurala Ini niske koncesijske naknade za plin i one nisu mijenjane. A onda je taj plin koji jeftino crpi Ina prodavala dalje. Kako je to išlo, svjedoče dokazi koje je Uskok prikupio protiv Škugora i ekipe. Tu je važno naglasiti da su ih tajno pratili tek dva mjeseca, što je jako kratko. U ta dva mjeseca se vidjelo da neke tvrtke mogu dobiti jeftiniji plin ako nazovu pravu osobu, odnosno Škugora. Dakle, poslujemo na tržištu, svima bi trebalo biti jednako, ali ipak su jednakiji oni koji imaju koga nazvati.