Afganistanac (19) u pritvoru zbog krijumčarenja migranata

Zbog krijumčarenja migranata Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podignulo je optužnicu protiv jednog državljanina Afganistana, uhićenog ranije ove godine, koji se od tada nalazi u pritvoru u BiH

<p>U priopćenju Tužiteljstva BiH stoji kako je optužnica podignuta protiv<strong> Ismaila Faisala</strong> (19), rođenog u Kabulu.</p><p>On je uhićen potkraj kolovoza u pokušaju da čamcem preko Drine iz Srbije u BiH prokrijumčari veći skupinu ilegalnih migranata, od kojih je za to uzeo novac.</p><p>Pripadnici Granične policije BiH opazili su i presreli čamac u kojemu je bilo deset migranata, no to je bio tek dio skupine od 40 osoba koje je Faisal planirao ilegalno prebaciti preko granice.</p><p>Među njima je bilo i maloljetnika, što tužiteljstvo smatra otegotnom okolnošću jer je prijevoz čamcem ujedno predstavljao opasnost po živote migranata.</p><p>Afganistanac je sada optužen za kazneno djelo krijumčarenja ljudi.</p>