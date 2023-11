Agić na suđenju: Mamić mi je isplatio 350.000 € na ruke

Nakon nekoliko odgođenih rasprava, koje su između ostalog odgođene i što je optuženi poduzetnik Igor Krota otkazao zastupanje svom dosadašnjem odvjetniku, u Osijeku se nastavilo suđenje braći Mamićima i ostalima za Dinamo 2 aferu.

Odmah na početku rasprave Igor Krota zamolio je suca za riječ i rekao kako bi promjenio svoj iskaz o obrani te dao novi iskaz o krivnji.

- Prihvaćam djelo koje mi se stavlja na teret, ne želim iznositi daljnju obranu ni odgovarati na pitanja, nemam ništa dodati svojim ranijim navodima. Želim da se postupak protiv mene što prije okonča. Sve to odlučio sam nakon konzultacija sa svojim odvjetnikom - rekao je Krota dodajući kasnije medijima kako ovaj sud traje od 2015. godine, kada su krenula uhićenja, a do sada je saslušano tek 11 svjedoka, od predloženih 250.

- Vrijeme je da zatvorim ovu stranicu knjige i krenem dalje. Troškovi su već sada veliki, a koliki bi tek bili. Putovanje do Osijeka traje 3 sata, kiša, snijeg, opasnosti.. Sve to više ne želim. Želim da to sve prestane - dodao je.

Obzirom na priznanje djela Krote USKOK je predložio da se kazneni postupak u odnosu na Krotu razdvoji, što je sud i prihvatio nakon čega je Krota otpušten sa ročišta.

Na posebno zakazanom ročištu odredit će mu se kazna za sve navedeno iz optužnice što je prihvatio kao krivnju.

Suđenje je nastavljeno saslušanjem svjedoka, a prvi je bio Jasmin Agić, bivši nogometaš i nacionalni reprezentativac.

- Kada sam došao u Dinamo godinu i pol dana nismo imali redovite plaće. Nekada su nam davali nešto malo u gotovini. Za vrijeme igranja za Dinamo potpisao sam više ugovora. Kada sam 2001. godine potpisao novi ugovor plaćanja su postala redovitija. Par puta smo dobili gotovinske uplate i to nam je isplaćivano u računovodstvu - kazao je u uvodu Agić dodajući da je potom dobio informaciju od Mamića da se o njemu raspituje klub iz Južne Koreje.

- Nisam bio zainteresiran za taj transfer. Bilo mi je dobro u Dinamu. Kako se ovi iz Koreje nisu javljali Mamić mi je predložio da potpišem novi ugovor sa Dinamom, što sam i učinio. Nakon toga me Mamić pozvao da hitno dođem u klub gdje sam vidio predstavnike kluba iz Južne Koreje. Dogovarao se moj transfer. Sudjelovao sam u pregovorima samo oko svoje plaće. Nisam bio zadovoljan ponuđenim. Kako je transfer ipak dogovoren, tražio sam od Dinama da mi isplate odštetu. Klub je pristao na to i tražio sam 500 tisuća dolara, a to mi je isplatio u gotovini Zdravko Mamić kada sam se, 7 mjeseci kasnije, vratio u Hrvatsku nakon odlaska u Koreju. Osobno Zdravko Mamić isplatio mi je oko 350 tisuća eura u gotovini i nisam za to potpisao nikakvu potvrdu - kazao je Agić dodajući kako ne zna koliko je koštao njegov transfer u Koreju.

Rekao je da zna da su neki igrači također dobili novac u gotovini.

- Obzirom na iskaz svjedoka moj branjenik Mamić mi je dostavio osam potpisanih potvrda iz kojih je vidljivo da je Agić od njega primio ukupno 146 tisuće eura - kazao je Filip Glavaš predajući sudu spomenute potvrde.

- Ovo je moj potpis na tim potvrdama. Te sam iznose primio uglavnom od Zdravka Mamića i to su bile ugovorne rate, fiksni dio. Potpisivao sam te potvrde i još isplatnice u računovodstvu, a to su bile premije i neki dijelovi plaća - zaključio je Agić svoje svjedočenje.

Slijedeći je saslušan Nikola Jurčević, bivši nogometaš i trener.

- Sredinom 2003. godine dobio sam 30 tisuća eura na ruke u uredu Zdravka Mamića na Dinamovom stadionu. Tada sam postao trener Dinama, potpisao ugovor i novac koji sam dobio bio je jednokratni dio na dogovorenu plaću od 5-6 tisuća eura. To je bila tada uobičajena praksa jer u sportu nije bilo novca pa se znalo događati da treneri i igrači ne dobiju plaću. Ovaj je iznos bio osiguranje da imamo nešto novca ako plaće kasne. Za to sam potpisao priznanicu Mamiću - kazao je Jurčević.

Na iste okolnosti saslušan je Vladimir Vasilj, također bivši nogometni reprezentativac.

- U Dinamu sam igrao u dva navrata. U sezoni 2001. godine nije mi sve isplaćeno pa sam završio na arbitražnom sudu, a drugi puta sam igrao 2004. godine kada sam dobio sve isplate. Mene je zastupao moj manager Ivan Cvetković koji je moj transfer dogovorio s Mamićem. Za moj transfer Cvetković je od Dinama dobio 20 tisuća eura naknade. Nakon toga sam otišao u inozemstvo. Sav novac koji sam dobio od Dinama išao je preko računa. Nisam nikada dobivao od Dinama novac u gotovini - kazao je Vasilj.

Posljednji svjedok koji je saslušan na osječkom sudu je Karl Heinz Trusskaler, bivši predsjednik Uprave Hypo banke.

- Hypo banka je u to vrijeme financirala NK Dinamo. Bio sam prvi član Uprave i potom predsjednik Uprave. Suradnja je bila takva da smo imali kontakt s Barišićem koji je od Simensa dobio sponzorske ugovore i to je bila naša baza za financiranje NK Dinamo.

Razgovore o tom financiranju vodili smo s Barišićem i Mamićem, a račun je bio otvoren u banci u Zagrebu. Kao član uprave nisam radio administrativne poslove vezane za taj posao, nego sam samo pripremio ugovore. Sjećam se da smo tražili dodatne hipoteke kao osiguranje financiranja, dobili smo ih od Zdravka Mamića. Čuo sam kasnije da je Dinamo imao račun u Klagenfurtu, i tu nema ništa čudno jer mnogi naši veliki klijenti imaju račune u Klagenfurtu obzirom da mi iz Hrvatske nismo mogli obaviti velike transfere novca - kazao je Trusskaler dodajući kako je njima kao banci bilo jedino bitno kako financijski stoji NK Dinamo. O tome su izvješća dobivali od Izvršnog odbora kluba. Svi su Dinamovi krediti uredno plaćani - zaključio je Trusskaler.

Njegovim saslušanjem suđenje je za utorak okončano, a nove rasprave slijede u novom sastavu optuženih.