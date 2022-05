Agonija zajednice: Tko je izdao Hrvate u Bosni i Hercegovini?

Zamislimo sljedeće pitanje na HRT-ovu kvizu "Tko želi biti milijunaš?": Tko je ubio Libertyja Valancea? a) John Wayne; b) James Stewart; c) Lee Marvin; d) Clint Eastwood. Slično pitanje, na koje, vjerujem, odgovor zna svaki prosječan filmofil, otprilike je u rangu pitanja za 2000 kuna. Zamislimo sad drugo kvizaško pitanje, ranga do 1000 kuna, dakle pitanje na koje bi odgovor trebala znati i mala djeca: Tko je izdao bosanskohercegovačke Hrvate? a) Zoran Milanović; b) Ivo Andrić; c) Andrej Plenković; d) fra Serafin Begić.