Unazad nekoliko dana od ministra Aladrovića čuli smo kako se hvali prosječnom plaćom u iznosi 7175 kuna. Također se hvalite rastom mirovina, koji za većinu umirovljenika s prosječnom mirovinom iznosi 63 kune. Čestitam vam u ime 900.000 građana koji o prosječnoj plaći mogu samo sanjati. Čestitam vam i u ime 130.000 građana od ovih 900.000 koji primaju minimalnu plaću. Čestitam vam i u ime 1,200.000 umirovljenika, ironično je na aktualnom prijepodnevu u Saboru poručila SDP-ova Mirela Ahmetović naglasivši kako cijene lete u nebo.

Stoga je upitala ministra gospodarstva Tomislava Ćorića što će poduzeti u vezi s enormnim poskupljenjima koja nam slijede, pogotovo hrane i energije, a zbog kojih će najveći dio građana biti pod najvećim udarom posljednjih nekoliko godina.

- Drago mi je da smo nastavili seriju vaših pitanja upućenih meni. Hvala na čestitkama, lijepo je da je SDP, odnosno da ste vi, prepoznali sve te pozitivne trendove na koje ste ukazali. Nadam se da će vas te vaše elaboracije promovirati u prvu violinu ekonomskog tima SDP-a jer to zaslužujete - poručio joj je najprije Ćorić pa konstatirao kako je točno da je došlo do porasta plaća, mirovina i životnog stnadarda, ali da to može i više.

'Do kraja godine građani ne moraju brinuti o cijeni struje niti plina'

- I mi smo uvjereni da će se upravo to dogoditi. Što se tiče porasta cijena, koji je često tema u medijima proteklih mjesec ili dva dana, ja ću se referirati na službene podatke, odnosno na košaricu jer je to jedina meritorna mjera. Stopa inflacije veća je nego proteklih godina jer je Hrvatska vodila politiku niske inflacije, ove godine inflacija je uvjetovana egzogenim šokom. Ono što ću poručiti je da do kraja godine naši građani i građanke ne moraju brinuti niti o cijeni struje niti plina. Mi govorimo o situaciji u kojoj pojedini poduzetnici nisu dogovorili dugoročnije cijene električne energije, što imaju mogućnost i sada su suočeni s višim cijenama na tržištu - istaknuo je ministar.

'Nemojte obmanjivati javnost'

Ahmetović je naglasila kako je točno da je porastao životni standard, ali njoj i njemu kao ministru, a ne i građanima.

- Inflacija iznad dva posto je nepoželjna. Nemojte obmanjivati javnost, cijena plina je porasla u travnju za 80 posto kućanstava. Ne obmanjujte ljude, barem ne ovako javno. Prosječna mirovina je porasla za 63 kune i to umirovljeniku amortizira poskupljenje ulja i hrane. Gdje je tu još hrana, voće, lijekovi, struja, električna energija..pa da, umirovljenici ne jedu meso. Što se tiče trenda, kruh je samo u mjesec dana poskupio jedan posto. Niste rekli kako ćete zaustaviti trend poskupljenja. Možda niste za baciti, no niste niti za voditi ovo ministarstvo - poručila je Ahmetović.