AIsus u ispovjedaonici Švicarce prima na razgovore o vjeri: 'Ima mogućnosti koje svećenik nema'

Najstarija katolička crkva u Luzernu, Crkva Sv. Petra omogućila je vjernicima razgovor s AI Isusom. Generiran umjetnom inteligencijom, Isus se koristi sa više od 100 jezika i nalazi se u jednoj od ispovjedaonica, no to ne znači da ih i ispovijeda. Projekt nazvan 'Deus in Machina' (Bog u stroju) napravili su znanstvenici i teolozi sa Sveučilišta primijenjenih znanosti i umjetnosti u Luzernu. Programiran je za poznavanje Novog Zavjeta i teoloških tekstova koje se mogu pronaći na internetu.

Pokretanje videa... 05:45 AI kapelica | Video: Reuters

Iz župe su za Swissinfo objasnili da je na ideju došao Philipp Haslbauer u suradnji s Aljom Smolićem iz Immersive Realities Centra u Luzernu te Marcom Schmidom, teologom iz župe.

Razgovor funkcionira tako što AI Isus na samom početku upozori vjernika da nipošto ne odaje osobne podatke te da ovu uslugu koristi na vlastitu odgovornost. Nakon toga, pritiskom na gumb, osoba može započeti svoj razgovor s Isusom.

Mišljenja oko AI Isusa su podijeljena. Neki ideju smatraju kao odličnim alatom za trenutke kada svećenici nisu dostupni, dok ostali smatraju da je ovo bogohuljenje.

Iako su bili svjesni da se mnogima ovaj projekt neće svidjeti, teolog Schmidd rekao je kako im je cilj bio pokretanje rasprave o ulozi umjetne inteligencije u Crkvi.

- Ono što mi ovdje radimo je samo eksperiment. Umjetna inteligencija bi se mogla koristiti kao oblik pastoralne podrške, slično kao 'AI terapeuti' koji već postoje na internetu.

Dodaje i kako oni kao svećenici ne mogu biti dostupni 24 sata dnevno, zbog čega ovaj AI Isus može biti vrlo koristan.

U Poznanju u Poljskoj postoji mala kapela koja koristi AI vodiča za usmjeravane vjernika u molitvi ili da ih informira o najnovijim vijestima iz župe. Funkcionira na sličan način kao i AI Isus, a iz župe kažu kako im je cilj da uz umjetnu inteligenciju privuku ljude religiji.