Obavijesti

News

Komentari 0
U ZEMLJI SINKOPE PLUS+

Akademija i fakulteti ne smiju šutjeti oko ukidanja eseja na državnoj maturi

Piše Igor Alborghetti,
Čitanje članka: 1 min
Akademija i fakulteti ne smiju šutjeti oko ukidanja eseja na državnoj maturi
Foto: Canva/Pixsell
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pošteno je reći da esej s temom iz svakodnevice nije nužno lagana forma, no nije ni odgovor na teškoće mladih u razumijevanju književnosti kad TikTok popije mozak i koncentraciju skrati na oko trideset sekundi.

Kad se stanoviti segmenti pokažu upitnima na ispitu državne mature stvar se može riješiti na dva načina. Prvi je tradicionalan: pomoći učenicima da svladaju ono što im je problem. Drugi je: promijeniti ga tako da se, zapravo, neznanje manje vidi. Ovaj prvi, stari model, bio je jednostavan: nešto ne razumiješ pa netko pomogne da razumiješ. Profesor razjasni, opet to pročitaš, pa pitaš, povežeš...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
KRIV JE! Bivši policajac Smažil ubio Mihaelu hicem u glavu. Dobio je 15 godina zatvora
NEPRAVOMOĆNA PRESUDA

KRIV JE! Bivši policajac Smažil ubio Mihaelu hicem u glavu. Dobio je 15 godina zatvora

Na proteklom ročištu Smažil je iznio svoju obranu detaljno prepričavajući sve što se kobne večeri dogodilo u njegovom stanu
Zamjenik šefa policije o kaosu u Splitu: 'Navijačke skupine ne žele komunicirati s policijom'
PROVELI NIZ MJERA

Zamjenik šefa policije o kaosu u Splitu: 'Navijačke skupine ne žele komunicirati s policijom'

Policija je rasporedila službenike na više lokacija kako bi mogla pravodobno intervenirati u slučaju potrebe. Takav pristup, prema Barićevim riječima, omogućio je policiji da i tijekom posljednjeg incidenta bude dobro pozicionirana i brzo reagira
JE LI I SADA HRVATSKA KRIVA Vučić gurao Trumpov projekt koji je razbjesnio Srbe
EKSKLUZIVA GUARDIANA

JE LI I SADA HRVATSKA KRIVA Vučić gurao Trumpov projekt koji je razbjesnio Srbe

Vučić je, prema istrazi Guardiana, osobno intervenirao kako bi se omogućilo da poslovni projekt povezan s obitelji Trump bude izgrađen na mjestu koje je NATO bombardirao 1999. godine, uključujući i snage SAD-a

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026