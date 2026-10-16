Akademija i fakulteti ne smiju šutjeti oko ukidanja eseja na državnoj maturi

Kad se stanoviti segmenti pokažu upitnima na ispitu državne mature stvar se može riješiti na dva načina. Prvi je tradicionalan: pomoći učenicima da svladaju ono što im je problem. Drugi je: promijeniti ga tako da se, zapravo, neznanje manje vidi. Ovaj prvi, stari model, bio je jednostavan: nešto ne razumiješ pa netko pomogne da razumiješ. Profesor razjasni, opet to pročitaš, pa pitaš, povežeš...