Pošteno je reći da esej s temom iz svakodnevice nije nužno lagana forma, no nije ni odgovor na teškoće mladih u razumijevanju književnosti kad TikTok popije mozak i koncentraciju skrati na oko trideset sekundi.
U ZEMLJI SINKOPE PLUS+
Akademija i fakulteti ne smiju šutjeti oko ukidanja eseja na državnoj maturi
Čitanje članka: 1 min
Kad se stanoviti segmenti pokažu upitnima na ispitu državne mature stvar se može riješiti na dva načina. Prvi je tradicionalan: pomoći učenicima da svladaju ono što im je problem. Drugi je: promijeniti ga tako da se, zapravo, neznanje manje vidi. Ovaj prvi, stari model, bio je jednostavan: nešto ne razumiješ pa netko pomogne da razumiješ. Profesor razjasni, opet to pročitaš, pa pitaš, povežeš...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku