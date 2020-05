Akcija Rotaryja za obnovu Hrvatskog glazbenog zavoda

Zgrada Hrvatskog glazbenog zavoda, 144 godina stara "kuća u kojoj stanuje glazba" pretrpjela je velika oštećenja u strašnom potresu koji je 22. ožujka zadesio grad Zagreb. Materijalna šteta je golema i potrebna su znatna financijska sredstva za popravak krova, zidova, stropova, prozora i vrata.

Kao udruga građana koja se financira isključivo iz vlastitih prihoda, HGZ je posebno teškoj situaciji jer je prekinuta svaka koncertna djelatnost zbog pandemije.

POGLEDAJTE VIDEO Najava koncerta za obnovu HGZ-a

U želji da pomogne najstarijoj hrvatskoj glazbenoj instituciji Rotary E-klub Hrvatska organizirao je 4. svibnja humanitarni E-koncert za prikupljanje sredstava za obnovu zgrade. Na koncertu je nastupilo troje naših svjetski poznatih glazbenika - gitarist Petrit Çeku, pijanistica Martina Filjak i violončelistica Kajana Pačko, ujedno i inicijatorica ove plemenite akcije.

Koncertom je do sada prikupljeno nešto više od 26.000 HRK, a Rotary E-klub želi produljiti akciju do 17. svibnja te potaknuti sve koji nisu vidjeli koncert da doniraju i dobiju pristup linku za gledanje koncerta. Snimka ovog jedinstvenog koncerta bit će dostupna još samo do 17. svibnja.

Ako želite donirati iznos po Vašem izboru i mogućnostima, te poslušati cijeli koncert napravite slijedeće:

(1.) pošaljite e-mail sa svojim imenom i prezimenom na prijava.ekoncert@gmail.com

(2.) izvršite uplatu (donaciju) na:

Ime računa: Rotary E-klub Hrvatska E-koncert

IBAN: HR0723400091511068625

Ili PayPal account: https://paypal.me/erotaryhr?locale.x=en_US

E-koncert bit će dostupan još samo do 17. svibnja 2020.!

