Akcija spašavanja mačića u Zagrebu: 'Vatrogasci su dva puta dolazili da ga izvuku van'

Današnja doza pozitivnih vijesti dolazi iz zagrebačke Savske ulice gdje je u četvrtak navečer iz kanalizacije spašen mačić. Vatrogasci su čak dva puta izlazili na teren, jer jučer ujutro kad su prvi puta stigli, mačića nije bilo ni za vidjeti ni za čuti. Tek drugi put, više od 12 sati kasnije ponovo su pozvani vatrogasci i policija koji su uspjeli izvući nesretnika. Priča o mačiću ne bi imala sretan kraj da nije bilo jedne objave na Facebooku.

Foto: Plavi križ/Facebook

No krenimo od početka.

Jučer ujutro na društvenim mrežama osvanula je zabrinuta objava kako se još od večer ranije iz kanalizacije čuje mijaukanje. Već 10 minuta kasnije na mjesto događaja stigla je volonterka Plavog križa, a tamo su već bili dvoje divnih ljudi koji su također vidjeli objavu i zabrinuli se.

Na poziv su stigli vatrogasci kao i policija koji su u kanalizaciji aktivno tražili mačića, pridružio se i azil Dumovec.

Foto: Plavi križ/Facebook

- Oko 10 ujutro, mačića nije bilo ni za vidjeti ni čuti. Vatrogasci, postaja Savska i policajci iz postaje Nehajska su se jako potrudili, dizali betonske blokove, provjeravali sve, no mačića nije bilo. Nadali smo se da je ipak uspio sam izaći no za svaki slučaj - stoji u objavi. No volonterka nije imala mira, pa je odlučila navečer ponovo provjeriti kad je manje prometa.

Volonterka je još s dvoje ljudi uspjela namamiti mačića da se oglasi, tako što se oglasio na jedan YouTube video sa zvukom mame mace. Tad su ponovo pozvani vatrogasci, policija i ekipa iz Dumovca.

Foto: Plavi križ/Facebook

- Ali najveće hvala vatrogascima koji su došli iz postaje Savska, sad evo i druga smjena. Ne samo da nisu zamjerili ljudima koji ih u ponoć izvlače na cestu zbog mačića, nego su i sami sve provjeravali, micali blokove, zavlačili se u otvore kanalizacije, pokušavali pogurati mačića sajlom, i sami razmišljali kako da ga izvuku... i na kraju, nisu odustajali dok mačić nije bio na sigurnom - napisali su u objavi.

Mačića je uzela volonterka, a sad je u Udruzi Plavi križ. Kako kažu, osim što se radi o mačiću kojem treba pažnje, osim što je jako izgladnio, čini se relativno zdrav.

Foto: Plavi križ/Facebook

- Vatrogasci iz Savske, policajci iz Nehajske, civili koji su se okupili...svi su nas oduševili, posebno vatrogasci. Hvala svima! - rekli su nam.

Foto: Plavi križ/Facebook

U samo jednom danu, svijet je odmah postao malo ljepše mjesto.