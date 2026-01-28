Detalji akcije USKOK-a: Osmero uhićenih zbog trgovine drogom. Među njima je i jedan policajac

UKUPNO OSAM UHIĆENIH

Osam ljudi uhićeno je u srijedu ujutro zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja i zlouporabe položaja i ovlasti.

Policijski službenici Policijske uprave krapinsko-zagorske, Policijske uprave zagrebačke i Policijske uprave splitsko-dalmatinske, u koordinaciji s USKOK-om, započeli su jutros realizaciju kriminalističkog istraživanja kojim je obuhvaćeno sedam fizičkih i jedna pravna osoba.

Među uhićenima je i jedan policijski službenik. U tijeku su uhićenja kao i provođenje hitnih dokaznih radnji.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene osobe će biti predane pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava će biti podnesena Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.