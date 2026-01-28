Naime, u zamjenu za novac, međunarodni trgovci drogom angažirali su ih da drogu prebacuju između država EU-a
Detalji akcije USKOK-a: Osmero uhićenih zbog trgovine drogom. Među njima je i jedan policajac
Kako doznaje 24sata, riječ je o oko 150 kilograma kokaina i oko 200 kilograma marihuane.
Uhićenom policijskom službeniku plaćali su provjeru registarskih oznaka vozila kako bi znali jesu li pod istragom ili ne i prati li ih policija.
Osam ljudi uhićeno je u srijedu ujutro zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja i zlouporabe položaja i ovlasti.
Policijski službenici Policijske uprave krapinsko-zagorske, Policijske uprave zagrebačke i Policijske uprave splitsko-dalmatinske, u koordinaciji s USKOK-om, započeli su jutros realizaciju kriminalističkog istraživanja kojim je obuhvaćeno sedam fizičkih i jedna pravna osoba.
Među uhićenima je i jedan policijski službenik. U tijeku su uhićenja kao i provođenje hitnih dokaznih radnji.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene osobe će biti predane pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava će biti podnesena Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.
U tijeku su uhićenja više ljudi s područja Zagreba zbog sumnje da su se tijekom posljednjih nekoliko godina bavile međunarodnom trgovinom kokainom i marihuanom.
Kako doznaje 24sata, riječ je o grupi koja se sumnjiči da su prevozili drogu za međunarodne trgovce. Naime, u zamjenu za novac, međunarodni trgovci drogom angažirali su ih da drogu prebacuju između država EU-a.
Osumnjičenici su, sumnja se, drogu prevozili kamionima budući da su imali registrirane prijevozničke tvrtke, a droga je prevožena između nekoliko država zapadne Europe, ali i u nekoliko navrata u Hrvatsku za potrebe domaćeg narko-tržišta.
Kazneno djelo je trajalo do 2020. godine. Imali su svoje račune na SKY ECC aplikaciji preko koje su komunicirali. USKOK je putem Europola dobio veću količinu podataka iz te aplikacije te su probijanjem enkriptirane komunikacije došli i do ovih osumnjičenika.