Ako će vlak HŽ-a kasniti, moći će se zatražiti - povrat novca!

Prijedlog Europske uredbe o pravima putnika u željezničkom prometu donosi neke zanimljive promjene, a najzvučnija je ona da će HŽ putnicima morati vratiti polovicu cijene karte ako im vlak kasni više od 60 minuta, javlja portal Vijesti.hr. Za kašnjenje od 90 do 120 minuta vraćalo bi se 75 posto karte, a za kašnjenje dulje od dva sata – cijeli iznos.

Ovakva uredba, ako zaživi u Hrvatskoj, HŽ bi moglo skupo stajati, jer je ove godine više od 60 minuta kasnilo 939 HŽ-ovih vlakova. Iako je riječ o manje od 1 posto željezničkog prometa, da je ova mjera već na snazi, HŽ bi to vjerojatno stajalo milijune kuna.

Inače, putnici su i dosad u slučaju kašnjenja imali pravo na nešto manji povrat novca, no ne i u Hrvatskoj koja se od tog pravila izuzela jer bi nagomilao velike gubitke. No nova uredba, u čijem je pisanju sudjelovala i Biljana Borzan to bi trebala onemogućiti.

- Ova odredba bi trebala preciznije definirati kako će izgledati prava putnika i samim tim će se onemogućiti u dobroj mjeri poduzećima da manipuliraju, da dokidaju ta prava - pojasnila je za Vijesti.hr Biljana Borzan, zastupnica u Europskom parlamentu.

Prema uredbi, prijevoznik bi trebao nadoknaditi i troškove, ako se zbog kašnjenja propusti sljedeći vlak do krajnje destinacije, a donosi i veća prava osobama s invaliditetom. O njoj će još pregovarati Europski parlament, Komisija i Europsko vijeće.

