"Ako ćemo sve zatvoriti, od čega ćemo živjeti?". Pa ćemo onda i dalje nastaviti umirati

"Svaki je život dragocjen, svi skupa moramo učini sve da spasimo svaki ljudski život", poručivao je premijer Plenković ovoga proljeća. Krunoslav Capak sada kaže: "Ako sve zatvorimo, pitanje je od čega bismo živjeli".

<p>"Što se tiče epidemiologa, davno bismo sve zatvorili, ali je onda pitanje od čega bismo živjeli", kazao je jučer Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a.</p><p>Pa ćemo u međuvremenu umirati. </p><p>HDZ je proteklih mjeseci volio posezati za ratnim metaforama opisujući svoju borbu protiv Covida. Pa zamislimo onda da je koronavirus metak ili granata. I da ti meci i granate svakoga dana odnesu između 30 i 50 života. Da doslovno ubija ljude. Da ih izbacuje iz stroja. Baca u bolnice i na respiratore. </p><p>Bi li se i tada Plenkovićeva vlada tako ležerno ponašala?</p><p>Bi li i tada Plenković poveo kolonu od 500 ljudi, a zapravo nekoliko tisuća, koji su u Vukovaru hodali bez maske, zaštite i distance, da im je kojim slučajem prijetila granata ili metak?</p><p>Jer, to je virus. On pogađa, ranjava i ubija. </p><h2>Svi smo bioteroristi</h2><p>Ne tako davno ljudi koji su druge izlagali zarazi nazivalo se "bioteroristima". Sada je to postalo svejedno. Virus se nekontrolirano, a vidimo i nesmetano širi Hrvatskom, zemljom koja je sve dosad, nakon Estonije, imala najlabavije mjere zaštite od pandemije.</p><p>"Igramo opasnu igru. Hrvatska se penje u samu špicu svjetskog broja umrlih", izjavio je jučer varaždinski župan Radimir Čačić, upozoravajući kako "određeni broj ljudi nije trebao umrijeti" i da za to "netko treba preuzeti odgovornost". </p><p>"Nema više alibija, mi smo najgori u Europi", rekao je Čačić.</p><p>Pa ipak, Hrvatska i dalje ne ide u "lockdown" i ljudi i dalje umiru u desetinama dnevno, a nema ni pouzdanih podataka koliko Hrvatska ima respiratora, koliko je pacijenata na odjelima intenzivne njege, dok je na lokalnoj samoupravi da sama donosi mjere. I nateže se s Kriznim stožerom.</p><p>"Moramo krenuti u smanjivanje brojeva i zato će mjere biti rigoroznije", poručuje pomoćnik ministra unutarnjih poslova Damir Trut. </p><h2>Mjere u Vukovaru</h2><p>Ali te mjere dolaze tek nakon što se nisu smanjile brojke okupljenih u Vukovaru, niti su mjere bile rigorozne u Koloni sjećanja koju je ove srijede predvodio premijer Andrej Plenković.</p><p>Koji je, potpuno predvidivo i zbog toga skandalozno, tek nakon Vukovara poručio da je "situacija krajnje ozbiljna". Kao da nije bila i u srijedu u Vukovaru. Za koji je Alemka Markotić rekla: "Svi znamo što je Vukovar".</p><p>A znamo i što je koronavirus.</p><p>Već sada od koronavirusa umrlo je više ljudi nego što je poginulo branitelja Vukovara.</p><h2>Izmakla kontroli</h2><p>Vlada napokon najavljuje strože mjere u obuzdavanju pandemije za koju mnogi stručnjaci, pa i oni iz Plenkovićeva Znanstvenog savjeta, kažu da je izmakla kontroli i da mjere kasne nekoliko tjedana. Ali ni te mjere ne garantiraju uspjeh.</p><p>Vidi se, međutim, besprizorni cinizam vladajućih koji su sve ove tjedne relativizirali opasnost od pandemije, tvrdili kako će brojke padati, poručivali da imamo dovoljno kapaciteta, sve dok Plenković nije obavio svoju političku zadaću u Vukovaru. Jednako kao što se proljetos čekalo s unutarstranačkim izborima u HDZ-u da se Hrvatska zatvori.</p><h2>Ples smrti</h2><p>A sada se vidi i da se Vlada zapravo ne zna nositi s pandemijom, ako nema strogog zatvaranja. Proljetni lockdown bio je logičan i neophodan. I mnoge druge zemlje posežu za njim u drugom valu. Ali Hrvatska je vjerovala da će moći "plesati s virusom".</p><p>Nažalost, za sve više ljudi to je posljednji ples.</p><p>Vidjeli smo kako je to funkcioniralo u Vukovaru. Predstavnici Torcide hodali su nagurani bez maske, maske se nosile samo službene osobe u protokolu i vrlo malo njih u koloni, nije se kontroliralo koliko je ljudi u koloni, a sve kako bi Plenković zaradio bodove na politički osjetljivom terenu.</p><p>Kako je koristio obuzdavanje korone za pobjedu na parlamentarnim izborima, sada riskira širenje korone za podizanje rejtinga i dodvoravanje javnosti.</p><p>Jer, eto, nitko još ne prosvjeduje zbog umrlih. Oni odlaze u tišini.</p><h2>Virus ubija</h2><p>I onda, kao da stvari nisu dovoljno loše, ministar Vili Beroš oboli od koronavirusa, nitko ne prijavi njegove kontakte, on se uredno pojavljuje na događajima, a onda javno poruči kako je "činjenica da je virus jako proširen i da uz maksimalne napore i zaštitu virus nađe svoj put".</p><p>A tko je odgovoran za njegovo širenje?</p><p>I kakva je to poruka građanima? Nemojte se štititi jer ćete ionako oboljeti? A ako obolite, pitanje je gdje ćete završiti.</p><p>Zanimljivo, ovo inače debelo zakašnjelo pojačavanje mjera dolazi u trenutku kad sve više ministara dobiva koronu. I kad je ministar zdravstva pao u krevet. Sad je i njima postalo ozbiljno.</p><p>Dosad se moglo živjeti s virusom, koliko god su mnogi umirali.</p><p>"Svaki je život dragocjen, svi skupa moramo učini sve da spasimo svaki ljudski život", poručivao je premijer Plenković ovoga proljeća.</p><p>Ispada da nije mislio na one koji umiru. </p>