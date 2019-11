'Ako Dan neovisnosti ne ostane blagdan, nećemo glasati za...'

Klub HDS-a i HSLS-a imat će svoj amandman na Zakon o blagdanima da Dan neovisnosti ostane državni blagdan.

- Smatramo da je, uz Dan pobjede, Dan neovisnosti najvažniji svjetovni datum koji trebamo slaviti. To je dan kada se Hrvatska odcijepila od Jugoslavije i postala samostalna država. Dan neovisnosti je spušten na razinu spomendana i mislim da je to uvredljivo za hrvatsku povijest, za povijest Domovinskog rata i povijest stvaranja hrvatske države. Ako ovo ne bude usvojeno, HSLS neće glasovati za ovakav zakonski prijedlog - kazao je Darinko Kosor (HSLS).

Na pitanje nije li zakon usuglašen na koalicijskom sastanku i kako to da tek sada izlazi s ovim prijedlogom, Kosor odgovara:

- Sve što sam sada rekao vama, rekao sam prije tri mjeseca predsjedniku HDZ-a - kazao je čelnik HSLS-a..

Upitan što mu je Andrej Plenković odgovorio Kosor napominje kako mu je rečeno da će se to vidjeti u pripremi, da postoje stručni timovi na čelu sa akademikom Kusićem, koji su došli do ovog prijedloga.

- Meni je razumljivo zašto je ovaj prijedlog, želi se slaviti samo Dan državnosti, ali to nije povezano s hrvatskom poviješću. Hrvatska povijest vrlo je jasna, nemam ništa protiv Dana državnosti 30. svibnja, ali to je dan kada je konstituiran višestranački Sabor i samo to. Ne ulazim u političke aspekte zašto to netko predlaže, ali Dan neovisnosti je nešto puno više, tada je većinom saborskih zastupnika donesena odluka o odcjepljenju od bivše države - rekao je Kosor.

Napomenuo je da Amerikanci Danom neovisnosti slave odcjepljenje od Velike Britanije.

- Želim da dan kada je Hrvatska postala samostalna država bude blagdan i ne vidim nikakav problem u tome. Bilo je tako dosad i treba tako i ostati. Razgovarao sam i s većinom članova Kluba HDZ-a i svi se slažu da to treba biti blagdan - poručio je Kosor.

Podsjetio je i da je Matica hrvatske ima inicijativu da Dan neovisnosti ostane blagdan, braniteljskih udruga pa čak i Katoličke crkve.

- O tome postoji jedinstvo svih važnijih udruga hrvatskog društva. Nema razloga zašto bi dvoje troje ljudi koji su radili na pripremi ovog zakona, iz političkih razloga, taj datum spustili na razini spomendana - zaključio je Kosor.