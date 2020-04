Ako dođe do pogoršanja stanja opcija je i ponovno zatvaranje

Načelnik Stožera civilne zaštite RH i ministar Davor Božinović za Dnevnik HRT-a pričao je o prvoj fazi popuštanja mjera koja kreće od ponedjeljka, prenosi HRT.

- Završavamo fazu u kojoj je bilo važno sačuvati ljudske živote, da ne dođe do eksponencijalnog rasta broja oboljelih i opterećenja zdravstvenog sustava. Sada počinje faza suživota s koronavirusom, on je tu - kaže Božinović

Kaže kako se mjere ublažavaju u etapama, kako bi se moglo pratiti koja od njih bi mogla uzrokovati porast oboljelih. Kaže da će kontrole biti, ali da je nemoguće sve kontrolirati te računaju na samodisciplinu građana koju su već pokazali.

Oko druge i treće faze popuštanja još ima nejasnoća.

- Na detaljnim preporukama stalno se radi, a HZJZ će izraditi te preporuke. Pravila će biti dostupna na svim stranicama Stožera i HZJZ-a, a ono što bude nejasno uvijek će se moći pitati. Glavna pravila su okvir po kojem svi trebaju raditi - kaže Božinović.

Kaže, ako se epidemiološka situacija pogorša, da će nažalost doći do povlačenja.

- Ako dođe do pogoršanja naravno da je jedna od opcija ponovno zatvaranje. No nadamo se da do toga neće doći. Svi moramo dati sve od sebe, držati se uputa, ne dopustiti virusu da nas iznenadi i ići prema normalizaciji - tvrdi.