Članovi Predsjedništva BiH održali su online sastanak sa šefom diplomacije Europske unije Josepom Borrellom. Predsjedavajući Predsjedništva Milorad Dodik rekao je da su razgovarali o non paperu i aktualnoj epidemiološkoj situaciji. Dodik je rekao da je od Borrella dobio uvjeravanje da će Europska unija BiH isporučiti određenu količinu vakcina, a onda je došlo i do sukoba, a Dodik je govorio o mirnom raspadu BiH.

Dodik je istaknuo da je stav Republike Srpske da treba voditi razgovore u okviru BiH o svim otvorenim pitanjima, te da je sav problem BiH u bošnjačkoj politici reintegracije, a ne provedbi Daytonskog sporazuma. Nakon online sastanka, Dodik je naglasio da Bošnjaci uporno žele reintegrirati BiH kako oni zamišljaju, u kojoj nema ni Srba ni Hrvata.

- To je neka građanska podvala koju oni stalno proturaju, jer misle da to zvučno djeluje zapadnim zemljama i traže građansko uređenje koje je apsolutno neprimjenjivo u BiH', rekao je Dodik novinarima u Laktašima, prenosi RTRS.

Prema njegovim riječima, ako je u nekom vremenskom razdoblju nemoguće doći do dogovora u okviru BiH o tome kako ići dalje, onda je normalnije očekivati da se pokuša mirno razići.

Uspoređujući Republiku Srpsku s Kosovom, rekao je kako je 'neophodno naći balans između toga, jer dvije gotovo identične situcije ne mogu imati dva različita rješenja'.

- Ako je Kosovo nezavisno zašto onda ne može i Republika Srpska biti nezavisna i po kom principu? - upitao se Dodik na sastanku, a to je prema njegovim riječima izazvalo reakciju druga dva člana Predsjedništva.

- Željko Komšić je napustio sastanak nakon moje tvrdnje da je nezgodno da Predsjedništvo bude to koje će voditi te progovore jer imamo Komšića koga ostali predstavnici hrvatskog naroda ne smatraju legitimnim, rekao je Dodik, navodeći da u tom pogledu hrvatski predstavnici smatraju da su Bošnjaci kalkulirali i izabrali Košića kako bi imali dva člana Predsjedništva, a da Hrvati nemaju nijednog legitimnog.

- On se nešto naljutio i napustio videosastanak. Јa nisam to prvi rekao, to svi pričaju i svi znaju. Zna i on, a znaju i Bošnjaci koji su ga birali - istaknuo je Dodik.