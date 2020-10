Plenković najavio: Stižu nam nove mjere od ponedjeljka!

Nakon sastanka Vlade o pripremi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. te Nacionalnog plana otpornosti, predsjednik Vlade se obratio novinarima

<p>U sportskom izdanju premijer se u subotu popodne obratio novinarima . Obratio se nakon sastanka sastanka Vlade RH o pripremi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine te Nacionalnog plana oporavka i otpornosti sazvana je konferencija za novinare.</p><h2>Smanjivanje broja ljudi na javnim okupljanjima</h2><p>Kazao je da se mora napraviti sve da ne dođe do eskalacije epidemije. Najavio je i nove mjere.</p><p>- Imamo novi rekord, a najveći broj i preminulih, stožer će sutra nastojati pripremiti nove mjere da pokušamo obuzdati epidemiju<br/> Koronu možemo suzbiti maksimalnom odgovornoišču pojedinca, visoki stupanj discipliniranosti - kazao je.</p><p>- Ići će na smanjivanje broja ljudi na javnim okupljanjima - rekao je i dodao kako se razmišlja i o privatnim okupljanjima, radu od kuće i smanjenju ostalih rizika od zaraze.</p><p> - Sve moramo svesti na okvire koji neće ugroziti ljude. Moramo vidjeti što učiniti dalje da se smanje rizici i u kontekstu radnih mjesta - kazao je premijer.</p><p>Istaknuo je da je zdravstveni sustav za sada održiv, no da je pod pritiskom.</p><p>- Stožer će sutra predložiti konkretne mjere - rekao je Plenković.</p><p>Rekao je i da veledrogerijama plaćemo oko 300 milijuna kuna duga te da će se kroz rebalans naći još dodatnih sredstava kako bi se smanjio dug još ove godine.</p><h2>Ako je Milanović besposlen subotom mi nismo</h2><p>Prokomentirao je i današnju predsjednikovu objavu na Facebooku</p><p> - Ako je Milanović besposlen subotom mi nismo. Nisam čitao, pa neću dalje komentirat. Bavio sam se bitnim, očekuju građani da se bavimo bitnim - rekao je.</p><p>Premijer Andrej Plenković pohvalio se radnom subotom na Twitteru.</p>