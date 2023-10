'Ako ministrica ima saznanja o protuzakonitom premještanju svinja, pozivam je da to prijavi'

Nije mi jasno da ministrica može toliko nisko pasti i davati takve izjave, očito kako bi sačuvala svoju funkciju i kako bi prebacila krivnju na sve ostale. Pozivam ju da, ima li saznanja da je bilo tko premještao protuzakonito svinje u zonama nadzora i time namjerno širio afričku svinjsku kugu, to odmah prijavi nadležnom Državnom odvjetništvu, poručio je šef Suverenista Marijan Pavliček odgovorivši ministrici poljoprivrede Mariji Vučković koja je i danas poručila kako je određena osoba nelegalno premještala svinje iz slavonske općine u kojoj je epidemija buknula u drugu u kojoj je situacija bila mirna te da je ta osoba povezana s jednom političkom strankom.

Nije željela otkriti o kome i kojoj stranci se radi, ali je naglasila da postoji dokaz i da je sve utvrdila inspekcija.

- Upozoravam je da je, ako je znala određeno vrijeme za to, a nije prijavila, onda sudionik kaznenog dijela. I takvo što se jedan ministar ne može dozvoliti - dodao je Pavliček.

Suverenisti prikupljaju potpise za pokretanje njenog opoziva.

- Očekujem da ćemo do kraja dana imati potrebnih 31 potpis. Do kraja tjedna ćemo predati, tako da bi u sljedećih osam dana to moglo biti na plenarnoj sjednici. Činjenica je da se izuzetno loše reagiralo, posebno u prvim danima izbijanja afričke svinjske kuge. Moramo imati na umu da je veterinarska služba na terenu tri dana prije prvog pozitivnog uzorka 26. lipnja izrazila sumnju da se radi o afričkoj svinjskoj kugi. Prva naredba je donesena tek 29. lipnja, tu se izgubilo nekoliko vrlo bitnih dana. Osim toga, realno gledajući, u mjestu gdje je nastala afrička svinjska kuga, u Posavskim Podgajcima, trebalo je jednostavno u roku od tri dana u krugu od tri kilometra, po europskim preporukama, ići u eutanaziju svinja. Znate koliko dugo je eutanazija trajala u općini Drenovci? Mjeseci i pol dana. I s dva dvorišta gdje je nastala, mi danas imamo preko tisuću zaraženih dvorišta u 22 općine s tendencijom daljnjeg širenja - naveo je zastupnik naglasivši kako se u svim segmentima zakazalo.

Kao možda najbolji primjer propusta naveo je eutanazirane svinje koje su ležale na ulici u Andrijaševcima bez nadzora, javno dostupne svima na 30 stupnjeva, dok su pokraj njih prolazili stanovnici i životinje.