'Ako ne počnu pregovori o osnovici plaća, idemo u štrajk'

Čelnici sindikata javnih službi najavili su u četvrtak na konferenciji za novinare da će, ne započnu li idući tjedan pregovori o osnovici plaća u tim službama, najaviti štrajk.

Predsjednica Sindikata socijalne skrbi Jadranka Dimić pozvala je Vladu da hitno pozove pregovarački odbor na pregovore i pronađe rješenje za popravljanje materijalnog stanja zaposlenih u javnim službama. Podsjetila je kako je Vlada prije donošenja smjernica fiskalne politike za iduću godinu trebala započeti pregovore o visini osnovice plaća. Sindikati su na tome inzistirali, no do danas se to nije dogodilo, rekla je.

Sindikati smatraju da se radi o neodgovornoj Vladinoj politici prema zaposlenicima u javnim službama i da su zanemarili činjenicu da su javne službe u izuzetno lošoj situaciji te da je stanje alarmantno. Tome u prilog govore podaci o kroničnom manju liječnika, medicinskih sestara, odgajatelja, nastavnika prirodoslovnih predmeta i znanstvenika, upozorila je.

Vlada takvom sustavnom politikom, rekla je, omalovažava zaposlenike i prevarila je 250.000 zaposlenika u javnim službama. Sindikati smatraju da su takvom nebrigom i građani dovedeni u realnu opasnost da neće moći kvalitetno koristi usluge javnih službi kao javnog servisa građana jer ih neće imati tko liječiti, njegovati i obrazovati njihovu djecu, poručila je Dimić i dodala da se na natječaje za zapošljavanje u javnim službama nitko ne javlja ili se javljaju nedovoljno kvalificirane osobe.

Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih su srednjim školama Branimir Mihalinec ustvrdio je da je Vlada ponovno izigrala zaposlene u javnim službama, jer su pregovori o osnovici plaće trebali započeti još u svibnju.

"Predvidjeli smo takav razvoj događaja pa smo održali koordinacije na kojima je izražena visoka spremnost za pritiske i sindikalnu borbu za povećanje osnovice plaća u javnim službama. Poručujemo Vladi da pregovori moraju početi idući tjedan i ako se to ne dogodi sindikati javnih službi spremni su najaviti štrajk. Očekujemo spremnost Vlade da riješi taj problem koji nije samo problem javnih službi," poručio je Mihalinec.

Makroekonomist Matice hrvatskih sindikata Matija Kroflin upozorio je kako plaće u javnim službama značajno zaostaju za onima u gospodarstvu te da bi se izjednačile na pretkriznu razinu iz 2008.godine, osnovica plaće u javnim službama morala porasti za 18,9 posto. To govori o opravdanosti zahtjeva sindikata, tim više s obzirom na povoljnu gospodarsku situaciju, dodao je.