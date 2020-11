Ako nemate osiguranje, jedan dan na respiratoru je 1000 kn?

Dan u bolnici, bez ikakvih dijagnoza i postupaka, može koštati 800 kuna ako bolesnik nema zdravstveno osiguranje. U toj cijeni nema liječenja

<p>Zasad se za takav slučaj, srećom, nije čulo, no što ako korona s težim simptomima zadesi pacijenta bez ikakvog zdravstvenog osiguranja?</p><p>Samo jedan dan u bolnici, bez ikakvih dijagnostičkih i drugih postupaka i liječenja, košta skoro 800 kuna.</p><h2>Tko podmiruje troškove ako pacijent premine?</h2><p>- Dosad još nismo imali takav slučaj, no dan u bolnici, što podrazumijeva krevet i hranu, pacijente koji općenito nisu zdravstveno osigurani košta 388 kuna puta dva. Tako se naprosto računa. Na to se dodatno plaća svaka pretraga - od vađenja krvi, preko snimaka pa sve do respiratora. Na kraju se sve to umnaža s dva - otkrio nam je ravnatelj jedne manje bolnice.</p><p>Nema maksimalnog limita, kaže, što znači da liječenje za takve pacijente doista može biti skupo.</p><p>Na upite o liječenju pacijenata od Covid-19 bez zdravstvenog osiguranja te tko podmiruje te troškove ako pacijent premine, iz HZZO-a nam je odgovoreno kako oni ne osiguravaju troškove zdravstvene zaštite za osobe koje nemaju utvrđen status osigurane osobe, te se za takav upit obratiti treba izravno bolnici u kojoj se netko liječi.</p><h2>Jučer najviše umrlih od korone</h2><p>Iz javno dostupnih troškovnika zdravstvenih usluga može se vidjeti, primjerice, da trošak trajne mehaničke ventilacije iznosi oko 1000 kuna po danu, no koliko bi eventualno pacijent bez zdravstvenog osiguranja to, moguće, platio, nije poznato.</p><p>Samo je u protekla 24 sata zbog korone umrlo 43 ljudi, najviše dosad.</p><p>Zabilježeno je opet rekordnih novih 3056 slučajeva. Na bolničkom je liječenju sad 1620 osoba, od kojih 179 na respiratoru. To je čak 18 ljudi više na respiratoru nego što je bilo dan prije.</p><p>- Trenutačno smo u najtežem trenutku epidemije - rekao je premijer Andrej Plenković. I dalje ističe da smo imali i imamo trend smanjenja rasta novozaraženih.</p><p>Proteklih tjedan dana u bolnicu je primljeno 1213 pacijenata, a otpuštena 744. Za razliku od službene politike, oni koji se bave epidemiologijom kažu da je povećanje hospitalizacija i ljudi na respiratorima najpouzdaniji pokazatelj kritične situacije. Ministar Vili Beroš iznio je podatke o opterećenosti zdravstvenog sustava: KBC Rijeka ispunio je 56 posto kapaciteta, KBC Split 83,7 posto, KBC Osijek 80 posto. KB Dubrava s 303 pacijenta ima 36 posto popunjenih kapaciteta, na raspolaganju tamo je 845 kreveta.</p><p>Od 78 respiratora, koliko ih u Dubravi sad ima, zauzeta je polovica. Beroš je zahvalio KBC-u Zagreb jer je u Dubravi preuzeo dio intenzivne skrbi.</p><p>Općenito je dogovoreno da svaka bolnica koja dođe na ispomoć tamo onda i organizira svoje ljude.</p><p>U Dubravi je jučer proradio i info centar, u kojem rodbina pacijenata može dobiti informacije o bolesnicima, a s radom je počeo i pozivni centar Ministarstva zdravstva za sve onkološke bolesnike, koji im daje upute.</p>