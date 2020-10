Koji su motivi Davora Bernardi\u0107a da ovo napravi?

'Ako prijedlozi Peđe Grbina ne prođu, svi podnosimo ostavke'

Siniša Hajdaš Dončić gostovao je u studiju 24sata i komentirao situaciju u SDP-u, kojem prijeti raskol nakon posve neočekivanog poteza Davora Bernardića, koji je poveo pobunu protiv novog vodstva

<p><strong>Smatrate li ovo osvetom Davora Bernardića?</strong></p><p>Ne mogu to smatrati osvetom, ali Bernardić se pojavio na sjednici Kluba i sad je li on to htio ciljano ili nije, ali na kraju je ispalo da je on opozicija kolegi Grbinu. On je svojim uvodnim slovom izazvao reakciju pa je tako 17 ili 18 članica zastupničkog kluba SDP-a glasalo protiv prijedloga Predsjedništva, a taj prijedlog je bio više manje tehnički. Da razjasnimo: što se tiče smjena ili promjena radi se o manje od dvadeset posto rotacija. Radi se o četiri odbora ili tri odbora i jedno potpredsjedničko mjesto u Saboru i normalno je da novoizabrano vodstvo na ta mjesta stave određene ljude za koje smatra da će raditi bolje nego ovi dosadašnji. Tko god priča o sječi glava, to su totalne gluposti. Ne možete provoditi određene politike ako nemate odgovarajuće ljude. To rade sve stranke. Nadam se da će nakon sjednice Glavnog odbora u subotu prevladati zdrav razum, iako sam već prije tri mjeseca predviđao da bi do ovako nečeg moglo doći. Uostalom, Grbin je u kampanji više puta najavio promjene, ne znam zašto se sad svi čude.</p><p><strong>POGLEDAJTE CIJELI INTERVJU</strong></p><p><strong>Koji su motivi Davora Bernardića da ovo napravi?</strong></p><p>Ne znam. Meni je to neracionalno i nejasno. To je potpuno nepotrebno.</p><p><strong>Jeste li vi ili netko drugi razgovarali s ljudima koje treba smijeniti nakon ove sjednice?</strong></p><p>Nisam razgovarao s njima, ali mislim da je Grbin bio je vrlo jasan oko promjena. Mi nećemo odustati od tih promjena. Ne možete tri dana nakon izbora odbiti četiri nova imenovanja, koje je predložio predsjednik stranke. To se ne radi.</p><p><strong>Priča se da im najviše smeta što biste vi trebali zamijeniti Nikšu Vukasa u Odboru za nacionalnu sigurnost?</strong></p><p>Neka onda to javno kažu.</p><p><strong>Rajko Ostojić je najavio zamrzavanje statusa u Saboru, imate li najavu tko će ga zamijeniti?</strong></p><p>Ne znam još, jer taj dopis nije stigao u Sabor. On zamrzava status do lokalnih izbora i mislim da je to loša poruka. Ako želiš zamrznuti mandat, zamrzni ga do kraja i daj nekome drugome šansu. Nismo još razgovarali tko će ga zamijeniti.</p><p><strong>Među zastupnicima se može čuti da nisu htjeli Grbina dočekati na nož, ali da se on postavio dosta autoritativno i što s nikim koga želi smijeniti nije osobno razgovarao.</strong></p><p>Ne znam je li Grbin s njima razgovarao, ali ima još vremena da se to popravi, ako je to najveći problem. Ali mislim da se odluka predsjednika mora ispoštovati.</p><p><strong>Je li istina da je opcija bila i raspuštanje Kluba?</strong></p><p>Predsjednik i predsjedništvo imaju ovlasti da se Klub raspusti nakon čega predsjedništvo može formirati novi Klub. To je krajnja opcija, ne bih išao na nju, ali ako se situacija ne normalizira, to je jedna mogućnost koja ostaje otvorena. </p><p><strong>Neki u SDP-u smatraju da bi Grbin mogao dovesti do raskola u stranci ovim prvim potezima i da bi stranku neki ljudi mogli napustiti?</strong></p><p>Nakon sjednice Glavnog odbora stvari će biti puno jasnije.</p><p><strong>Odbor u subotu je ključan, što očekujute?</strong></p><p>Nadam se da će prevladati razum. Ukoliko se dogodi da prijedlog legalno izabranog predsjednika da predsjednica glavnog odbora postane Marija Lugarić ne prođe, mislim da će Peđa Grbin podnijeti ostavku, a onda vjerojatno i mi ostali. Ja sigurno, kao potpredsjednik stranke. Onda idu novi izbori. Nadam se da se to neće dogoditi, ali ja ne mislim sudjelovati u još četiri godine opstrukcija, jer to nema nikakvog smisla. Vrijeme je da se okrenemo politikama.</p><p><strong>Kako komentirate zadnje istupe Zorana Milanovića?</strong></p><p>On sebi svjesno ruši dio političkog kapitala ukazujući na anomalije u društvu. Njegov je osobni izbor na koji način će na te stvari ukazivati.</p>