Ako se pokvari vlak, putnici idu u bus, a njihovi psi - u šumu

Na godišnji putujemo vlakom, a željeli bismo povesti i psa. No zabrinuti smo hoće li na putovanju sve biti kako treba. Što ćemo sa psom ako se vlak pokvari i stane, pitala je čitateljica.

U slučaju kvara vlaka, izvanrednih događaja i radova na pruzi, putnici se do odredišta prevoze autobusima.

- U autobusu se ljubimci ne mogu prevoziti - odgovorili su iz Putničkog prijevoza Hrvatskih željeznica.

Dodali su da, u slučaju da je prijevoz vlakom zamijenjen autobusnim u kojem se ne može prevesti kućni ljubimac, putnik ima pravo na povrat novca.

- Zamjenski autobusni prijevoz najavljujemo najmanje 10 dana prije početka radova na pruzi. Informacije su na internetu, u izborniku Stanje u prometu, a obavijesti o radovima su i na kolodvorima i stajalištima koja obuhvaćaju radovi - dodali su iz HŽ-a.

Jasno da će radove i predviđenu zamjenu najaviti.

- Ovih dana ljudi su dosta komentirali da se vlakovi kvare svakih nekoliko dana pa sam u neizvjesnosti hoćemo li svi stići do mora. Što ako se vlak pokvari negdje u Lici i putnike prebace u autobus u koji pas ne smije? Zar da psa ostavim tamo u šumi? Što da radim sa psom pokušala sam saznati i na informacijama, no nisu znali. Rekli su da mogu zamoliti vozača busa da primi i psa te da obećam da neće raditi nuždu u busu - zabrinuta je čitateljica.

To znači da nastavak putovanja ovisi o dobroj volji vozača autobusa, ali i ljudi koji su u tom busu, jer pas često nekome smeta, pa i onaj najmanji. Na naš ponovljeni upit, iz HŽ putničkog prijevoza odgovorili su da bi u slučaju kvara vlaka i presjedanja sa psom na autobus poduzeli sve kako bi putnik došao do odredišta. Nisu definirali što. Prema pravilima HŽ putničkog prijevoza, u vlaku se smiju voziti pripitomljene životinje i mali psi u kavezu te samo oni u kavezu smiju u zamjenski bus. No pas visine do 30 centimetara može se prevesti i bez kaveza, u krilu, no u slučaju kvara vlaka ne bio smio u bus, kao ni njegov veći kolega. Za male pse ne treba karta, a za veće se plaća pola cijene karte u drugom razredu.