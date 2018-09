'Ako sumnjate na ugrožavanje zdravlja, prijavite inspekciji'

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić izjavio je u subotu, vezano za prosvjed Kriznog eko stožera Marišćina, da ako netko ima sumnje kako je na bilo koji način ugroženo zdravlja građana zbog Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina - neka to prijaviti inspekciji Ministarstva koja će izaći na teren.

Stotinjak članova udruge Krizni eko stožer Marišćina i mještana Marčelja ranije u subotu su blokirali glavni ulaz u Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina, ističući da se iz tog centra ponovo širi smrad, koji ugrožava zdravlje mještana te da je projekt centra Marišćina posve promašen. Iz Kriznog eko stožera naglašavaju da se prošlih nekoliko mjeseci, u večernjim satima, ponovno pojačao smrad neobrađenog smeća iz centra.

"Koliko ja imam informaciju, vrijednosti koje se mjere ne prelaze granične vrijednosti na području Marišćine. Međutim ukoliko bilo tko sumnja u to da na bilo koji način dolazi do ugroze zdravlja, to treba prijaviti inspekciji; i u tom kontekstu inspekcija Ministarstva zaštite okoliša će izaći na teren i vidjeti o čemu se radi", izjavio je u Dubrovniku ministar Ćorić.

Na upit da se stanovnici Marišćine žale na smrad rekao je kako subjektivna ocjena nekoga da pojačani smrad ugrožava njegovo zdravlje i u ovom slučaju i u slučaju, prije nekoliko mjeseci na području grada Splita, nije baš uvijek u skladu s nekim objektivnim pokazateljima.

"Dio otpada koji ide u centre za gospodarenje otpadom kao najviši stupanj, recimo to tako, infrastrukture u kontekstu izgradnje kružne ekonomije, mi moramo graditi dalje, i da ti centri moraju funkcionirati; naravno, u skladu sa svim propisima i poštujući najviše ekološke standarde", dodao je Ćorić.

Prosvjednici, članovi udruge Krizni eko stožer Marišćina i mještani Marčelja traže da Rijeka, Viškovo i ostale lokalne jedinice hitno donesu nove Odluke o gospodarenju komunalnim otpadom, u kojima će biti navedeno da biorazgradivi komunalni otpad treba prikupljati odvojeno od svih ostalih komponenti otpada te da hitno pronađu prikladne lokacije za obradu biorazgradivog komunalnog otpada postupcima kompostiranja ili anaerobne digestije. Od komunalnih društava, posebice riječke Čistoće, traže da se hitno pripreme za odvojeno prikupljanje bio otpada.

Od Ministarstva zaštite okoliša i energetike traže da zatvori odlagalište Marišćina, dok se ne riješi problem smrada, a od Ureda državne uprave hitnu ocjenu zakonitosti Odluka o gospodarenju otpadom jedinica lokalne samouprave iz Primorsko-goranske županije.