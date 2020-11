Ne javljajte se na ovaj pozivni, prevaranti vam uzmu i po 50 kn

Ovakve klasične telefonske varke nisu novost, periodično se pojavljuju i zajedničko im je da obično u istom tjednu zazvone telefoni na tisuće ljudi diljem Hrvatske

<p>Usred noći kratki poziv, jedva da je mobitel zazvonio. Na ekranu stoji nepoznati broj, pozivni je +44. Velika Britanija... Tko je sad to? Zaustavim se, razbistrim misli. Da nije to prijevara?</p><p>Prepričava nam jedan Zagrepčanin svoje iskustvo s pozivom s nepoznatog broja koji je odlučio ignorirati. Dobro da je tako učinio jer su se ovih dana mnogima zaredali pozivi s nepoznatih brojeva iz Velike Britanije, a tko nasjedne i nazove natrag, kao čestitka mu stigne visoki račun. Tko odgovori na poziv iza kojeg stoji prijevara, minutu će platiti i 50 kuna.</p><h2>Brzopleti odgovori </h2><p>Ovakve klasične telefonske varke nisu novost, periodično se pojavljuju i zajedničko im je da obično u istom tjednu zazvone telefoni na tisuće ljudi diljem Hrvatske. Brzopleti će instinktivno nazvati natrag, jer ako je propušten poziv, uljudno je uzvratiti poziv. Ali iz HAKOM-a upozoravaju da je upravo u tijeku novi val prijevare koja stiže iz V. Britanije.</p><p>- Brojevi hrvatskih korisnika povremeno budu meta takvih prevara, a one se provode kao kampanje pozivanja u kojima veći broj hrvatskih korisnika odjednom bude obuhvaćen pokušajima prijevare. Takvi pokušaji, nažalost, nisu rijetki te se s različitim oblicima pokušaja prijevara susreću gotovo svi operatori i njihovi korisnici, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj – kažu u HAKOM-u. Dosad je bilo osam ovakvih kampanjskih prijevara tijekom ove godine. Pozivi mogu stići iz baš bilo koje zemlje svijeta, ali obično su to pozivi s Maldiva, iz Samoe, Burkine Faso, Argentine, čije pozivne predbrojeve korisnici ne prepoznaju.</p><p>- Ipak, ponekad su pozivi i iz bližih zemalja poput Slovenije i Latvije – kažu u HAKOM-u.</p><p>Koliko će onda naivni platiti ako nazovu broj natrag? Radi se o međunarodnom pozivu, pa je on skuplji, a cijena poziva ovisi o tarifi samog operatera. No minuta, kažu u HAKOM-u, može stajati i 50 kuna. Ipak, ako ne odgovorite na pozive, troška nema. On nastaje samo ako uzvratite propušteni poziv. Iz HT-a i A1 upozoravaju na još dvije inačice ove prijevare. </p><p>- Bilo je slučajeva da su korisnici dobili SMS s nepoznatog broja, a sadržaj takve poruke često glasi: ‘Hitno me nazovi’ - kažu iz HT-a. Samo zadnjih godinu dana oni su evidentirali lažne pozive s numeracijama koje pripadaju zemljama Vanuatu, Togo, Fiji, Tunis, Samoa te Burkina Faso. Ove godine spriječili su nekoliko prijevara, a redovito se radi o međunarodnim ili satelitskim brojevima.</p><h2>Blokiranje broja </h2><p>Iz A1 su ove godine zabilježili tri ovakve varke. oni su primijetili još jednu prijevaru. Iz pojedinih zemalja EU stižu pozivi na kojima se javljaju govorni automati, obično na srpskom jeziku. U tom pozivu nude prodaju životnog osiguranja. Takve kampanjske prijevare dolaze iz Velike Britanije, Francuske, Grčke i Njemačke. Inače, teleoperateri mogu blokirati ovakve brojeve ako su iz zemalja izvan EU ili Europskoga gospodarskog prostora (EMU), ali ako dolaze iz europskog prostora, ne mogu.</p>