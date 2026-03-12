Uz godišnju pretplatu dobivaš neograničen pristup portalu 24sata.hr i preko 200 € vrijednih kupona za razne proizvode i usluge među kojima su kuponi za Pevex i Baby Center
Aktiviraj Oranž, opremi dom u Pevexu i razveseli najmlađe igračkom iz Baby Centera!
Aktiviraj godišnju pretplatu i dobivaš pristup cijelom sadržaju portala 24sata - najnovijim vijestima, dubinskim analizama i inspirativnim pričama.
Uz to čeka te i kupon od 20 € za Pevex koji možeš iskoristiti za sve što ti treba za dom, vrt ili radionicu - od alata i kućanskih potrepština do opreme za uređenje doma.
Ako imaš malu djecu ili kupuješ za obitelj, tu je i kupon od 15 € za Baby Center koji možeš iskoristiti za dječju opremu, igračke, odjeću ili potrepštine za najmlađe.
Paket kupona unutar godišnjeg Oranža iznosi 262,67 €:
🎁 69 € kupon za Berlitz
🎁 50 € za Livision Optika
🎁 20 € za iSTYLE
🎁 20 € za Pevex
🎁 15 € za Baby Center
🎁 5 € za CineStar
🎁 28,67 € za Abela Pharm
🎁 20 € kupon za Persistence woman / web shop
🎁 20 € kupon za MealPass
🎁 15 € kupon za Horizont / web shop
A dobivaš i super popuste:
🎁 10 % popusta na Muzej povijesti videoigara
🎁 10 % popusta za Minipolis
🎁 25 % popusta za Green and More (prah)
🎁 25 % popusta za Green and More (kapsule)
🎁 20 % popusta za print pretplatu 24sata
🎁 20 % popusta za print pretplatu Expressa
Za kupnju pretplate klikni na link.
Pridruži se tisućama zadovoljnih čitatelja koji već uživaju u najboljem sadržaju na portalu 24sata.hr. Pretplati se na 24 Oranž već danas i iskoristi sve pogodnosti koje smo pripremili za tebe! Otkazati možeš bilo kad.
Osim neograničenog pristupa sadržaju i vrijednim kuponima, imat ćeš pristup i popustima na razne proizvode i usluge. Ovo je prilika da uz malu investiciju uživaš neograničen pristup kvalitetnim informacijama i ekskluzivnom sadržaju, kao i svim ostalim prednostima ovog izvanrednog paketa.
Iran planira napad na SAD?! Izrael raketira Bejrut, prijete vlastima: 'Utišajte Hezbolah!'
Odgađa se rušenje Vjesnika!
Izgubljena arbitraža: Mađarima plaćamo 28.000 dolara kamata dnevno. I tako već četiri godine.