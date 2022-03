Do sada su u Hrvatsku ušle 344 izbjeglice, a 18 ih je u ovom trenu u motelu Plitvice, dolaze i odlaze na daljnje lokacije, dosta njih se smješta u privatnom smještaju preko rodbinskih veza i obitelji. No pravi val izbjeglica još nije ni počeo, očekujemo puno veći val kada se uspostavi organizirani prijevoz sve do različitih zemalja pa tako i Hrvatske, istaknuo je na redovnoj konferenciji zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

U Gradu Zagrebu, dodao je, organizirana su tri smještajna kapaciteta - motel Plitvice, hostel Rakitje te Tomislavov dom. To je, za sada, kapacitet od 200-300 kreveta, što je, istaknuo je, u ovom trenu više nego dovoljno.

'Ako će biti potrebe, prilagodit ćemo i Zagrebački velesajam za prihvat izbjeglica'

- Razgovarali smo i da na raspolaganje stavimo Grad mladih, koji se sada u puno manjem kapacitetu koristi za karantenu, a na raspolaganje smo stavili gradske zdravstvene službe - rekao je istaknuvši kako će se po potrebi aktivirati i dodatni smještajni kapaciteti.

- Vjerujem da će se mobilizirati čitava Hrvatska i što se tiče privatnog smještaja i u vlasništvu lokalnih jedinica. I Zagrebački holding, koji ima određeni smještajni kapacitet izvan Zagreba, na obali, je već dao neke od njih na raspolaganje za smještaj izbjeglica. Radimo na tome da i neke masovnije smještajne kapacitete prilagodimo, primjerice Zagrebački velesajam, tako da budemo spremni ukoliko dođe do masovnijeg priljeva izbjeglica - rekao je gradonačelnik.

Pozvao je i sve građane da se uključe u Civilnu zaštitu.

- Mislim da je to nešto plemenito i na čast svakom građaninu. Ne daj Bože, zlu ne trebalo, ali moramo biti spremni da ljudima pomognemo - rekao je Tomašević, koji je i sam član Civilne zaštite.

1062 skloništa u Zagrebu

Govoreći o skloništima, gradonačelnik Tomašević je istaknuo kako ih je u Zagrebu 1062.

- Naravno da postoji protokol i da oko toga vodimo komunikaciju, međutim, ne bih htio da se širi panika i da idemo prejudicirati neke stvari za koje još uvijek, na svu sreću, nema opasnosti. I ove informacije da su ljudi počeli tražiti jod po ljekarnama, ne bih htio da i s podacima o skloništima doprinosimo tom nekom strahu, koji je, vjerujem, prisutan kod građana i zbog našeg iskustva iz Domovinskog rata - rekao je.

Postoji popis svih skloništa, ali naglašava da bez dogovora s državnom razinom ne bi detaljnije u ovom trenutku o tome.

Stanje skloništa se, dodao je, provjerava periodički.

- Bez obzira na ove okolnosti, o njima se vodi briga - rekao je.

Svake prve subote u podne se oglašavaju sirene: 'Upozoravam građane da je to samo vježba'

Podsjetio je građane kako se svake prve subote u mjesecu u podne oglašavaju sirene kao vježba Civilne zaštite te da će tako biti i ove subote.

- Pa samo upozoravam građane da je to vježba, da ne bi netko bio preplašen i dodatno uznemiren uz sve ovo - rekao je.

Upitan je li se čuo s Pavlom Kalinićem, bivšim pročelnikom Ureda za hitne situacije, koji je otišao u Ukrajinu, gradonačelnik je rekao da nije.

- Ali sam se danas dva puta čuo s ministrom Božinovićem, intenzivno Grad Zagreb komunicira, prvenstveno, s MUP-om, koje koordinira ovaj humanitarni odgovor - rekao je.

Što se tiče gradskih tema, upitan je li istina da su radnici Holdinga i GSKG-a počeli dobivati obavijesti o raskidu ugovora o radu, Tomašević je istaknuo kako za to ne zna.

- Prva mi je to informacija, provjerit ćemo - rekao je.

'Holding nabavlja manje automobila, 30 posto su hibridi i električna vozila, što će donijeti dodatne uštede i što se tiče goriva'

Osvrnuo se i na medijske napise o automobilima koje Holding uzima u dnevni najam.

- Naime, Zagrebački holding unajmljuje vozila za korištenje i to radi periodički. Ugovor je istekao i potrebno je napraviti javnu nabavu za novi ugovor o najmu tih vozila. U odnosu na prošli ugovor, Holding će ovaj puta uzeti 59 vozila manje, bit će ih 218. Informacije da se povećava broj vozila su netočne, dapače, smanjuje se. Isto tako, procijenjena vrijednost, koja je prije bila 20,75 milijuna kuna, sada je 18,1 milijun kuna. Tako da se i ukupni trošak tih vozila smanjuje, iako je među njima čak 30 posto hibridnih i električnih vozila, koji su nešto skuplji što se tiče dnevnog najma, međutim, rade velike uštede što se tiče goriva - rekao je naglasivši kako će iz te perspektive Holding napraviti dodatne uštede - ne samo s manjim brojem vozila nego i s vrstom.

- Cijene nafte, kao što vidimo, idu u nebo, tako da iz te perspektive smatramo da to, ne samo da je dobro za zaštitu okoliša, nego i što se tiče troškova koje pokušavamo smanjiti - poručio je.