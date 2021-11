Tisuće aktivista i aktivistkinja iz cijeloga svijeta sudjelovalo je u protestima u sklopu održavanja ovogodišnje UN-ove konferencije za klimatske promjene, COP 26. Ovo je bila je 26. konferencija Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama, a održavala se od 31. listopada do 13. studenog u Škotskoj u Glasgowu. Među njima je bila i Mia Bradić, klimatska aktivistkinja iz Solina. Mia Bradić predstavnica je mreže Young Friends of the Earth Europe, članica splitskog Fridays for Future-a te ambasadorica mladih mreže WAVE (Women Against Violence Europe).

- Na konferenciju sam otišla kako bih, zajedno s aktivistima iz svih krajeva svijeta, stavila pritisak na predstavnike vlasti da donesu ozbiljne klimatske odluke koje centriraju dobrobit ljudi i planeta - poručila je Mia. Iako nije imala visoka očekivanja od konferencije, smatra kako su rezultati svejedno uspjeli razočarati. - Glasovi ljudi koji su najpogođeniji klimatskim promjenama i dalje su bili izostavljeni, brojnim aktivistima i aktivistkinjama odbijene su vize za ulazak u Ujedinjeno Kraljevstvo, sami prostor konferencije bio je nepristupačan osobama s invaliditetom, a policija je provodila rasnu diskriminaciju; sve to dok je najveću delegaciju unutar konferencije imala industrija fosilnih goriva - istaknula je.

Neki od sudionika dobili su priliku razgovarati s predstavnicima svojih zemalja. Ipak, Mia ovdje primjećuje problem takozvanog. „youth tokenism“ odnosno iskorištavanje mladih aktivista. Predstavnici vlasti tako prikazuju sebe kao osobe koje uključuju mlade u donošenje odluka, a zapravo nisu ni imali namjeru slušati perspektivu i rješenja mladih. - Sudionici koji su, poput mene, imali akreditaciju promatrača, a to su većina aktivista i predstavnika civilnog društva, nisu imali odlučujuću ulogu tijekom pregovora - požalila se.

Vladi Republike Hrvatske Mia zamjera manjak transparentnosti jer nisu bili dovoljno jasni oko toga tko su uopće predstavnici hrvatske delegacije. Objašnjava kako je tu informaciju pronašla tek u obavijesti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o kraju COP 26 konferencije. - Vladajući u Hrvatskoj definitivno ne poduzimaju potrebne mjere za smanjenje utjecaja klimatskih promjena, a rješenja koja je premijer najavio u svom govoru na konferenciji neambiciozna su i ne uzimaju u obzir koncept klimatske pravde - kaže Mia.

Upozorava da je Hrvatska jedna od zemalja u Europi koja će osjetiti značajne posljedice klimatskih promjena. One se već osjete kroz povećan broj ekstremnih vremenskih pojava, poput požara i poplava, te kroz povećanje prosječnih temperatura i učestalosti toplinskih valova koji štete zdravlju ljudi, posebice onih s postojećim zdravstvenim problemima.

- Razočaravajući rezultati ove konferencije izravno utječu na hrvatske građanke i građane. Bitno je naglasiti da Vlada Republike Hrvatske ne mora čekati idući COP kako bi uvela ambiciozne klimatske politike i počela djelovati u interesu svojih građana - dodaje Mia.