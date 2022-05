Alaburić: 'Podići ćemo ustavnu tužbu zbog slučaja Jelenić'

Nakon što je Vrhovni sud u utorak odbio žalbu bivšeg glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića na produženje suspenzije s državnoodvjetničke dužnosti, njegova odvjetnica Vesna Alaburić najavila je za Hinu kako razmišljaju o podizanju ustavne tužbe.

''Protiv ove odluke možemo podnijeti ustavnu tužbu, no još uvijek sa sigurnošću ne mogu reći hoćemo li to i napraviti. Jelenić i ja ćemo pomno analizirati odluku i ukoliko ocijenimo da imamo dovoljno osnova za podizanje ustavne tužbe, to ćemo i učiniti'', kazala je Alaburić.

Vrhovni sud je izvijestio da je odbio žalbu bivšeg glavnog državnog odvjetnika, a potom zamjenika glavne državne odvjetnice Dražena Jelenića protiv odluke Državnoodvjetničkog vijeća (DOV) kojom ga se privremeno udaljuje s dužnosti.

DOV je stegovnu mjeru udaljenja s dužnosti, o kojoj odlučuje svaka tri mjeseca, produljio 12. travnja za dodatna tri mjeseca, na što se Jelenić žalio. No, najviši sud mu je tu žalbu, za razliku od prijašnjih, odbio.

Vrhovni sud je priopćio da je DOV 28. travnja donio odluku o pokretanju stegovnog postupka protiv Jelenića te da je stegovni postupak u tijeku.

Najviši sud je precizirao da je odluka DOV-a pravilno obrazložena, budući da zakon propisuje kako zamjenik može biti privremeno udaljen od obavljanja dužnosti, ali to ujedno znači da to toga i ne mora doći.

Međutim, do privremenog udaljenja će doći ako doista za vrijeme trajanja stegovnog postupka nije moguće redovno obavljanje dužnosti zamjeniku glavne državne odvjetnice, uz ispunjenje ostalih uvjeta poput predložene kazne razrješenja u stegovnom postupku i prijedloga za privremeno udaljenje.

''Te pretpostavke su ispunjene. U odluci DOV-a izneseni su razlozi razmjernosti i opravdanosti privremenog udaljenja". Izneseni razlozi se mogu sažeti kao neprimjeren vanjski utjecaj i permanentno stanje potencijalnog sukoba interesa'', stoji u obrazloženju suda.

DOV je početkom godine donijelo odluku prema kojoj se Jeleniću uručuje otkaz u DORH-u jer nije dokazao da nakon ostavke na dužnost glavnog državnog odvjetnika i dalje nije član masonske organizacije. No, otkaz nije stupio na snagu jer je Vrhovni sud početkom travnja prihvatio Jelenićevu žalbu na odluku o otkazu.

Vrhovni sud je tada zaključio da je DOV u postupku protiv Jelenića načinio niz ozbiljnih proceduralnih propusta, uz ostalo da nije dokazalo da postoji zatvoreni krug indicija, a kamoli da je on i dalje član masonske organizacije pa je DOV-u naložio da ponovi postupak.

Državo odvjetničko vijeće, tijelo koje imenuje i razrješuje državne odvjetnike i odlučuje o njihovoj stegovnoj odgovornosti, u međuvremenu je Jeleniću, unatoč suspenziji, jednoglasno odobrilo sudjelovanje u edukaciji sudaca, tužitelja i policajaca u Crnog Gori.

Najčitaniji članci