Vlada je zaprimila zahtjev za skidanje imuniteta ministru Josipu Aladroviću. Naime, zbog pokretanja postupka za djelo za koje je propisana kazna zatvora do 5 godina.

Nakon što prouči zahtjev, Vlada će o istome odlučiti, potvrdio je Marko Milić, glasnogovornik Vlade.

O svemu se oglasio i sam ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Kako se pravda na Facebooku, donosio je 'odluke u različitim okolnostima, ali nijedna nije bila protuzakonita'.

- Tijekom dužnosničke karijere uvijek sam poštivao pozitivne propise Republike Hrvatske i donosio odluke u različitim okolnostima, ali nijedna nije bila protuzakonita. Stoga, zbog razumljivog interesa javnosti u pogledu zahtjeva koji je zaprimila Vlada RH, imam potrebu istaknuti nekoliko informacija i motiva iz dosadašnjeg rada.

Ponosan sam na posao koji sam zajedno s kolegama radio u HZMO-u, kao što sam ponosan i na posao kojeg radimo u Ministarstvu. Ponosan sam na pravovremeno očuvanje radnih mjesta u jeku pandemije, na mjere za samozapošljavanje, uspješno korištenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda, kao i na započetu sveobuhvatnu reformu sustava socijalne skrbi.

U svim ovim procesima sam stalno bio dostupan novinarima, strukovnim udruženjima, neslužbenim i službenim inicijativama, poslodavcima i radnicima. Moja vrata su uvijek otvorena i nikada ne bježim od odgovora, bez obzira tko postavljao pitanja.

Tako je bilo ranije, tako je sada i tako će biti i u budućnosti. Uz političko djelovanje često se vežu teške odluke, no kakve god one bile prvenstveno moraju biti u interesu Republike Hrvatske i svih njezinih građana.

Mogućnost koja postoji oko pokretanja postupka dovodi me do zaključka da ova tema ne može biti javno komunicirana. Kao građanin Republike Hrvatske bit ću na raspolaganju svim tijelima koja to budu od mene zahtijevala, kao što sam bio i do sada - napisao je Aladrović na Facebooku.