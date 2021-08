U intervjuu za RTL ministar Josip Aldarović komentirao je situaciju s covid potporama čiji rok za predaju istječe sutra, koje su to nove mjere i da li uključuju i niži PDV za ugostitelje.



Na pitanje koliko je dosad stiglo covid potpora za kolovoz i koliko ih očekuje, Aldarović je rekao nešto manje od 50 tisuća je stiglo te da se očekuje još 9 tisuća.

- Pa kada govorimo o posljednjoj tranši zahtjeva, s obzirom da je sutra posljednji dan do kada se trebaju predati i danas brojimo nešto manje od 50 tisuća za 50 tisuća radnih mjesta, a nešto više od devet tisuća zahtjeva mogu se predati do sutra i mi očekujemo da će svi oni poslodavci koji imaju pravo na covid potpore za mjesec srpanj to i učiniti sutra do kraja dana. Krajem ovog tjedna ćemo održati sastanak sa socijalnim partnerima i tada ćemo izdefinirati sve sektore. Međutim, očekujemo da će to biti značajno, značajno, uži sam segment kojima će potpore na ovaj način biti potrebne - kazao je Aldarović i dodao da se tu radi pretežito o ugostiteljstvu i prijevozu.

- Prelazimo iz očuvanja radnih mjesta u kreiranje radnih mjesta i kombinirat ćemo očuvanje tog jednog uskog segmenta kojima je i dalje potrebna pomoć, ali s druge strane veću količinu novca i sredstava iz državnog proračuna, ali iz europskih fondova usmjerit ćemo prema kreiranju novih radnih mjesta - kazao je te dodao da su postavili cilj na razini od oko 100 novih radnih mjesta.





- Mi smo vlastite ciljeve postavIli na razini oko 100 tisuća novih radnih mjesta i siguran sam da ćemo ih u našem mandatu uspjeti ostvariti. Ono što možemo vidjeti iz proteklih godinu do dvije dana, vrlo propulzivna događanja u sektoru graditeljstva, IT industrije i kreativnih. Također prerađivačka koja je čitav niz godina bilježila smanjenje, sada bilježi povećanje radnih mjesta - rekao je.

Aldarović je na pitanje hoće li se sada, nakon dobre turističke sezone, ugostiteljima smanjiti PDV na piće na 13 posto, rekao da je sada teško o tome govoriti, no da će se sigurno tijekom jeseni o tome razgovarati.



Na pitanje hože li se potpore vezani samo za one s covid potvrdom kazao je da su to uveli u srpnju te da će dalje nastaviti s tom praksom.

- Za mjesec srpanj smo prvi put uveli ta pravila i njih ćemo nastaviti i dalje. Jednostavno odgovornost svih nas je između ostalog i na nepravilnom trošenju sredstava državnog proračuna i poreznih obveznika i na taj način želimo suportirati one koji su najodgovorniji - kazao je.

Osvrnuo se i na slomljenu ruku na humanitarnom turniru u Splitu.





- U petak je bila ta nezgoda koja je završila lomom lakta. nakon četiri dana se snalazim bolje, postoje određene poteškoće ali sanirat ćemo to. Moramo raditi i biti prisutni na radnom mjestu i moram izvršavati sve obaveze koje stoje predamnom. Tako da posao sigurno neće trpjeti, a ruka će zacijeliti - kazao je Aldarević te dodao da mu supruga pomaže u oblačenju nakon što je neki dan tražio savjet kako obući odijelo.



- Bilo je različitih savjeta, međutim očito nijedan od njih nije urodio plodom jer ako nisam uspio obući. Možda bude više sreće narednih dana. Supruga pomaže u oblačenju i svemu što ne mogu sam, ali kažem to će trajat dva tri četiri tjedna, a nakon toga ću ponovno biti u punoj spremi - rekao je za RTL.