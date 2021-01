Upitan da komentira to što predsjednik Republike nije oduševljen idejom javnih radova, ministar Aladrović je u emisiji RTL Danas rekao da je u tome irelevantno mišljenje predsjednika.

- Relevantno je što misle gradonačelnici i načelnici i predstavnici lokalne vlasti. Mi smo se odmah drugi dan nakon potresa konzultirali s njima; vidjeli da postoji potreba za javnim radovima, ne u ovom trenutku, ali kada službe koje su sada na terenu u većem broju odu; tada će postojati potreba za različitim radovima u kontekstu šteta koje je na infrastrukturi nanio potres - rekao je Aladrović.

POGLEDAJTE VIDEO: Reportaža o volonterima u Petrinji

Izvijestio je da su već provedene konzultacije s gradonačelnikom Petrinje i ostalim lokalnim dužnosnicima, kao i sa županom Ivom Žinićem.

- Njima ovih 500 ljudi koje će Hrvatski zavod za zapošljavanje financirati, trebaju. Tako da, to nam je relevantno mišljenje, i oni će najbolje znati na koji način adekvatno zaposliti te ljude - kazao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Na pitanje novinara Aladrović je komentirao i optužbe gradonačelnice Siska Kristine Ikić Baniček da je država prespora u potporama i financijskoj pomoći gospodarstvu. Istaknuo je da je zajedno s ministrom gospodarstva i održivog razvoja Tomislavom Ćorićem na sastanku u utorak u Sisku s vodećim lokalnim gospodarstvenicima, te predsjednikom Hrvatske gospodarske komore, HOK-a i HUP-a, ponudio pomoć i konkretizaciju mjera pomoći gospodarstvu.

- Smatramo da je to pravilan način, a mišljenje gradonačelnice u ovom je slučaju irelevantno - dodao je Aladrović.

Na problem manjka radne snage u Hrvatskoj, osobito u kontekstu rasta potreba za zapošljavanjem u građevinskom sektoru, država će odgovoriti tako što će, uz sve ostale mjere aktivne politike zapošljavanja i potpore, raditi na dokvalifikaciji i prekvalifikaciji određenog broja nezaposlenih, istaknuo je.

- Očekujemo da ćemo iz tog bazena nezaposlenih kojeg imamo, pogotovo na području Sisačko-moslavačke županije, jedan dio tih ljudi zaposliti i u obnovi stradalog područja - rekao je Aladrović.

Naglasio je da su sredstva za financiranje javnih radova i plaće radnika većim dijelom osigurana iz programa Europske unije React-EU, iz kojega je za cijelu Hrvatsku za ovu godinu alocirano 2,2 milijarde kuna.

Jedan dio tih sredstava bit će namijenjen za područja stradala potresom, kazao je Aladrović, pri čemu je brojka od 160 milijuna kuna, dodao je, tek projekcija troška za prva dva mjeseca ove godine; a ako za to bude postojala potreba, "postoji mogućnost da se ta alokacija i poveća", kazao je. Najavio je i nastavak adekvatnih mjera pomoći gospodarstvu, kako bi se pokrenula i očuvala zaposlenost i poslovna aktivnost gospodarskih subjekata.

- To je u postpotresnoj fazi izrazito bitno, i to je fokus i cilj Vlade na koji smo se orijentirali i koji ćemo ostvariti - rekao je.

Aladrović je naglasio kako su za sada osigurana sredstva za očuvanje radnih mjesta na razini siječnja i veljače, a dogovorena je i mjera skraćenog radnog vremena za dio industrija tijekom cijele godine. Vlada je spremna adekvatno reagirati ukoliko bude dodatne potrebe, no "tu potrebu ćemo moći utvrditi tek u veljači kada vidimo kakva je epidemiološka situacija", rekao je.

Na pritužbe dijela ugostitelja da im kasni isplata mjera, ministar je kazao kako razloga za kašnjenje može biti više, s obzirom da je vlada, kako bi obuhvatila što veći segment poduzetnika, mjere nekoliko puta širila.

Istaknuo je da je Hrvatski zavod za zapošljavanje do sada isplatio 369 milijuna kuna za mjesec studeni, a očekuje da će svima onima kojima isplate za mjesec studeni nisu do sada isplaćene, one biti isplaćene do konca ovoga tjedna.