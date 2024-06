Alarm za cijelu Hrvatsku: Bit će do 30, pada prljava kiša, prijete novi pljuskovi s grmljavinom

Djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom te nestabilno vrijeme nas čeka u ponedjeljak. Lokalno će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, češćih na sjevernom Jadranu te na zapadu unutrašnjosti, gdje su moguće i jače izraženi. Kiša koja je padala jutros, ali i tijekom noći pomiješana je sa saharskim pijeskom.

Najviše sunčanog vremena imat će u Dalmaciji tijekom dana.

Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, poslijepodne u unutrašnjosti u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Još prijepodne na Jadranu umjereno i jako jugo.

Najviša dnevna temperatura u ponedjeljak uglavnom od 25 do 30 °C.

Ovdje pogledajte vrijeme po gradovima

Promjenljivo nas čeka i u utorak, na kopnu i pretežno oblačno mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Pljuskovi ponegdje mogu biti jače izraženi.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni, a na južnom dijelu jugo.

Najniža jutarnja temperatura u utorak od 13 do 17, na Jadranu između 18 i 23. Najviša dnevna uglavnom od 20 do 24, u Dalmaciji do 28 °C.