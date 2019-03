Albanski diler drogu skrivao u sijenu zadarskog odvjetnika

U selu na benkovačkom području policija je u balama sijena pronašla gotovo kilogram heroina, zbog čega je uhitila 60-godišnjeg hrvatskog državljanina rođenog na Kosovu, izvijestila je u četvrtak zadarska policija, koja je istog dana uhitila i maloljetnika s preko 800 grama marihuane. Uhićeni je Bedri Gaxha koji je radio na četiri hektara velikom imanju poznatog zadarskog odvjetnika Marka Marinovića (78), javlja Zadarski.hr.

- Naravno da sam šokiran. Imao sam najbolje preporuke. Čovjek je bio odličan i korektan radnik, a ima i krasnu obitelj. Na osnovu toga sam ga primio i unajmio mu stan. Hranio mi je pse i pomagao mi je na imanju. Bolestan sam čovjek i potrebna mi je pomoć, a on je sve to izvrsno radio. Ne shvaćam zašto se to sada uopće povezuje sa mnom i sramota je što se to radi. Očito se tome stremi. Kako sam uopće mogao znati za ikakav heroin. Svatko odgovara za svoja djela - rekao je oštro odvjetnik Marinović koji kaže da nije znao da su Gaxa i prije 13 godina teretili za prodaju pola kile heroina.

Gaxhu i još trojicu njegovih partnera USKOK je, naime prije 13 godina teretio za organiziranu preprodaju pola kilograma heroina i posjedovanje veće količine te droge. Prema optužnici, organizirali su prodaju heroina tako što ga je Gaxha nabavio i skrio u stanu u Stenjevcu, te ga s još dvojicom optuženih plasirao na tržište.

Jedan od optuženih je tada ispričao kako se u listopadu 2003. sastao s poznanikom svojedobno optuženim za atentat na jugoslavenskog konzula u Njemačkoj, koji ga je tražio uslugu - da njegovu prijatelju s kojim je bio u zatvoru, preda paketić heroina. No, ispostavilo se da je to bio prikriveni istražitelj.