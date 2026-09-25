Aleksić je dobio 40 godina za ubojstvo maturanta Luke!

Drniški ubojica Kristijan Aleksić (50) osuđen je u četvrtak na 40 godina zatvora zbog ubojstva maturanta Luke Milovca (19). Na teret mu se stavlja kazneno djelo teškog ubojstva na podmukao način te nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Kriv je za sva tri kaznena djela za kojeg se tereti, i ukupno je dobio maksimalnu kaznu od 40 godina, a uračunava mu se i vrijeme koje je proveo u istražnom zatvoru. Oduzima mu se sve vatreno oružje i streljivo koje mu je nađeno.

Šibenik: Kristijan Aleksić osuđen na 40 godina zatvora za ubojstvo Luke Milovca | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Osim toga, mora obitelji ubijenog platiti odštetu od 50.000 eura te pritom nadoknaditi sve troškove od vještačenja, prijevoza žrtve, medicinskog vještačenja te obdukcije žrtve.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Aleksiću 40 godina zatvora za ubojstvo 19-godišnjaka u Drnišu | Video: 24sata Video

Više od tri sata trajalo u srijedu je ročište na kojem su se mogli čuti užasni detalji o tome kako je maturant Luka Milovac ubijen. Ubojica je pred zamjenikom Županijskog državnog odvjetnika hladnokrvno izjavio kako mu je "vani bilo živjeti kao u paklu, a u zatvoru mu je deset puta bolje". Inače, Aleksiću ovo nije prvi boravak iza rešetaka. Već je odslužio dvanaestogodišnju zatvorsku kaznu zbog brutalnog ubojstva 22-godišnje djevojke Marijane Sučević, koje je počinio 1994. godine u Primorskom Docu.

Najgore što se moglo čuti u sudnici jest detalj sa snimke ispitivanja pred DORH-om u kojem je iako kriv, potpuno svjestan da je po drugi put ubio mladu osobu, izjavio kako mu nije žao ubijenog, tek njegove pokojne majke. Prema navodima samog ubojice iz optužnice zločin u Drnišu pripremao je mjesecima. Aleksić je u svom svjedočanstvu priznao kako je improvizirano vatreno oružje – jednocijevni pištolj koji ispaljuje metalne kuglice – izradio potpuno samostalno u svojoj kući.

Šibenik: Kristijan Aleksić osuđen na 40 godina zatvora za ubojstvo Luke Milovca | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Toliko je bio detaljan da je znao da je s izradom oružja počeo u podne, a završio kasno navečer. Bio je svjestan svog statusa u rodnom gradu te da su mu šanse za ubojstvo male, došao je na ideju kako mu žrtva mora prići sama i upasti u zamku. Njegov izbor je bio nepoznati dostavljač hrane, maturant koji je kobnog 19. svibnja pristao odnijeti s kolegom pizzu na ubojičinu adresu. Lukine zadnje trenutke je opisao ubojica. Kazao je kako mu je pucao u prsa, te kako je mladić pao na terasu. Ubojičin tadašnji plan nije ostvaren do kraja jer je naime, priznao da je htio ubiti i drugog mladića koji je bio u Lukinog pratnji i to vojničkim nožem.

Vojni nož s oštricom dugom 17 centimetara bio mu je pripremljen u drugoj ruci, spreman za trenutak kada eliminira prvog mladića. Planirao je ubiti obojicu kako ne bi ostavio svjedoke koji bi ga mogli identificirati prije nego što pobjegne s mjesta zločina. Lukin kolega je u paničnom strahu, vidjevši ranjenog prijatelja kako pada na terasu, uspio pobjeći u mrak i izbjeći sigurnu smrt te odmah alarmirati policiju.

Ubojica je potom mirno uzeo unaprijed spakiranu torbu s najnužnijim osobnim stvarima i lijekovima te pobjegao. Cijeli noć i dan je trajala potraga za Aleksićem koji je čak i taj dio pomno osmislio, naime, a trag je pokušao zamesti trag policijskim psima jer se odjeću mazao uljem.