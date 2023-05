Algebra uz podršku slavnog Petea Radovicha pokrenula studij multimedijske produkcije

Algebra je u prepunoj dvorani novog zagrebačkog kampusa predstavila novi prijediplomski studijski program multimedijske produkcije predavanjem koje je na Algebri pred više od 270 uzvanika održao Pete Radovich, jedan od najnajgrađenijih svjetskih producenata hrvatskih korijena. Radovich je uspješnu karijeru izgradio u svijetu sportske televizije kao ključna figura u najgledanijem sportskom spektaklu u SAD-u, Super Bowlu, radio je i za poznatu emisiju 60 minutes, producent je tjedne emisije Inside The NFL, a zanimljivo je da je režirao glazbene spotove za CBS-ovo pokrivanje Super Bowla i Final Foura, s glazbenim umjetnicima kao što su Jay-Z, Queen, Green Day, P-Diddy.

Pete Radovich imenovan je kreativnim direktorom televizijske kuće CBS Sports u rujnu 2009., a otada je postao viši kreativni direktor i potpredsjednik za produkciju. Dobitnik je 41 nagrade Emmy u 17 različitih kategorija, koordinator je produkcije programa Inside the NFL na kanalu Paramount+ i producent je prijenosa NFL-a, NCAA prvenstava, golf turnira te drugih sportskih događanja za CBS Sports. Kao viši kreativni direktor, Radovich je odgovoran za izgled, imidž i grafičko oblikovanje kanala CBS Sports.

U svom uvodnom predavanju The Power of Story Radovich je s publikom podijelio svoj tajni recept za stvaranje uspješnih glazbenih, umjetničkih, medijskih i filmskih uradaka: „Ljudi se sjećaju priča i zato je važno da ih kvalitetno pričamo. Morate moći angažirati osobu i stvoriti kod publike iskreni interes i duboke emocije za ono što govorite. Dobre priče dodaju vrijednost svakom proizvodu ili usluzi kojeg plasirate na tržište, a za dobru priču važno je da se ljudi s njom mogu poistovjetiti, da je priča jednostavna i da se svatko u njoj može naći. Najbolje priče su one s kojima se mogu poistovjetiti ljudi neovisno o kulturi, boji kože, financijskom statusu. Emocija koja ostane s vama jednostavan je primjer pronalaska kuta u pripovijedanju koji manipulira onime što ostaje u sjećanju ljudi. Svijet je danas sve kompetitivniji tako da bih mladima poručio da budu vrlo ambiciozni i da ih ništa ne zaustavlja u onom što zaista vole raditi. Pokušajte shvatiti koja je vaša priča, bez obzira čime se bavili i ispričajte ju svijetu“ – rekao je Radovich i dodao: „Emocije u sportu su jedinstvena pojava i nećete ih uspjeti pronaći ni u jednom drugom području ili mjestima koje svakodnevno posjećujemo. Sport i praćenje utakmica su jedino područje na kojemu niste čudni dok vičete ili na bilo koji drugi način glasno i burno izražavate emocije. Sport je uzbuđenje, emocija, sreća, pa i ljutnja. Zato je tako poseban i zabavan.

Tako je, primjerice, talijanski derbi della Madonnina, inače nazvan po kipu Djevice Marije na vrhu milanske katedrale, u jednome od videa koji je producirao Pete Radovich prikazan na još romantiziraniji i emocionalniji način gdje se važnost derbija stavila u religiozni kontekst, a tu je i Stand by me video sniman povodom Super Bowla 2021, u jeku pandemije koronavirusa, a u kojemu su zvijezde NFL-a kroz video isječke iz svog djetinjstva isticale članove svoje obitelji kao najveću potporu u životu. Uz njih su se u videu prikazivali isječci ljudi koji se podržavaju u najrazličitijim situacijama tijekom pandemije. Stand by me je tada bila univerzalna poruka koja je potaknula osjećaj zajedništva na svim razinama.

Na događanju je održana i panel rasprava 'Poslovna i kreativna strana industrije' na kojoj su uz Radovicha sudjelovali i Predrag Šuka, Voditelj stručnog prijediplomskog studija multimedijske produkcije, Visoko učilište Algebra, Andrej Lončarić, Ravnatelj i osnivač, Škola glazbene produkcije i multimedije i Hrvoje Boljkovac, Voditelj produkcije, Light Film International.

Rasprava se fokusirala na trenutnu situaciju u industriji zabave i medija te usporedbu eko sustava i poslovnih modela kreativne i kulturne industrije Europe i SAD-a. U sklopu panela Algebra je najavila i svoj novi stručni prijediplomski studij multimedijske produkcije koji je biti fokusiran na kreiranje priče pripovijedanjem i komunikacijom uz plasman audiovizualnog sadržaja na različitim medijima:

„Studij multimedijske produkcije je, kao i svi studijski programi koje je Algebra pokrenula, rezultat dugogodišnjeg praćenja promjena i potreba na tržištu te pravovremenog prepoznavanja u koja znanja i vještine treba dodatno ulagati kroz obrazovanje kako bismo stvorili najbolje stručnjake za neke od poslova budućnosti. Algebrin studij multimedijske produkcije novom strukturom i pristupom odmiče se od dosadašnje uže sfere računarstva, u kojoj je bio jedanaest godina te ulazi u polje naprednih grafičkih tehnologija. U sklopu našeg studija ovdje se otvara prostor i za drugačiji profil studenata. Među njima su, primjerice, i potencijalni studenti novinarstva koji se imaju priliku više usmjeriti na produkciju multimedijskog sadržaja uz osnovne kolegije koji se bave kreativnim pisanjem“ – kazao je Predrag Šuka, voditelj Algebrinog studija multimedijske produkcije.

Na pitanje kakve studente žele u klupama Šuka je istaknuo da zaista žele prave storytellere, spremne za učenje i usvajanje novih vještina. Ako bilo koji dio u trenutnom programu studija nedostaje i potrebe tržišta rada ukažu na dodatne zahtjeve za još naprednijim znanjima, ističe Šuka, spremni su i taj dio nadopuniti pa po putu i prilagoditi kurikulum.

Pete Radovich se osvrnuo i na promjene koje je na tržište rada donijela generacija Z: „Mlada publika je danas stalno na nekim vrstama ekrana, posebno na društvenim mrežama i često nemaju previše pažnje za cijeli sadržaj, za cijelu priču, već žele highlighte svega. Na svima nama je definirati kako na najbolji način kombinirati tradicionalne medije i sadržaj koji guramo kroz društvene mreže. Tradicionalne televizije se danas natječu s nekim drugim online platformama i to ne samo u smislu sadržaja već često i budžeta samo za dobivanje prava za praćenje određenih sportskih natjecanja. Dakako, generacijske razlike se osjete i u pristupu poslu. Danas možete vidjeti mnogo mladih producenata, pa i njihovih asistenata koji se ponašaju kao da imaju pravo na nešto, kao da je mjesto na kojemu jesu čekalo njih. A onda se sjetim svojih početaka, i stvari su se zaista promijenile. No, i dan danas volim tvrditi – to je krivi stav. Vjerujte mi, kad ste na početku, na vama je tek da se pokažete i da rezultatom pokažete da ste zaslužili određenu poziciju.“

Najčitaniji članci