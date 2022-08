Amazonija gori: 15 godina nisu imali dan s toliko puno požara

Broj šumskih požara u brazilskoj Amazoniji dosegnuo je ovaj tjedan gotovo 15-godišnji maksimum, pokazuju službene brojke koje su pružile najnovije upozorenje o sve većem uništavanju najveće prašume na svijetu.

Satelitski nadzor otkrio je 3358 požara u ponedjeljak, 22. kolovoza, što je najveći broj požara u 24 sata od rujna 2007., navela je brazilska svemirska agencija INPE.

Broj je bio gotovo trostruko veći od zabilježenog na takozvani "Dan požara", 10. kolovoza 2019., kada su farmeri pokrenuli koordinirani plan spaljivanja ogromnih količina posječene prašume u sjevernoj državi Pari.

Gusti sivi dim stigao je sve do Sao Paula, udaljenog oko 2500 kilometara, a fotografije jednog od najvitalnijih resursa na Zemlji u plamenu izazvale su globalno negodovanje.

Nema naznaka da su požari u ponedjeljak bili koordinirani, rekao je Alberto Setzer, voditelj INPE-ovog programa za praćenje požara.

Čini se da odgovaraju obrascu sve većeg krčenja šuma i spaljivanja, rekao je.

Stručnjaci tvrde da požare u Amazoniji uglavnom uzrokuju ilegalni poljoprivrednici, rančeri i građevinari koji krče zemljišta i pale drveće.

U Brazilu napreduje takozvani "luk krčenja šuma".

"Regije s najviše požara pomiču se sve dalje prema sjeveru", rekao je Setzer za AFP.

"Luk krčenja šuma" se nedvojbeno razvija", istaknuo je.

U kolovozu obično počinje sezona požara u Amazoniji.

Ovo je bila zabrinjavajuća godina za šumu, ključnu zaštitu od globalnog zatopljenja: INPE je u srpnju otkrio 5373 požara, što je osam posto više nego u srpnju prošle godine.

S 24.124 požara do sada u kolovozu, na putu je da to bude najgori kolovoz pod predsjednikom Jairom Bolsonarom, iako je to još uvijek znatno ispod 63.764 požara u kolovozu 2005. - najgorem mjesecu od početka bilježenja 1998. godine.

Bolsonaro se suočava s međunarodnim kritikama zbog naglog uništavanja Amazonije pod njegovom vlašću.

Od preuzimanja dužnosti u siječnju 2019., prosječna godišnja sječa šuma u brazilskoj Amazoniji porasla je za 75 posto u usporedbi s prethodnim desetljećem.

Desničarski predsjednik odbacuje kritike.

"Nitko od onih koji nas napadaju nema pravo. Ako su htjeli lijepu šumu koju će zvati svojom, trebali su sačuvati one u svojim zemljama", napisao je u četvrtak na Twitteru.

"Amazonija pripada Brazilcima, i uvijek će pripadati", dodao je.

Bolsonaro će se boriti za reizbor u listopadu pa postoji opasnost da će se uništavanje šuma ubrzati, rekla je Ane Alencar, voditeljica odjela znanosti na Amazonskom institutu za istraživanje okoliša (IPAM).

"Već godinama znamo da postoji veza između izbora i krčenja šuma", rekla je Alencar.

Ove godine, "imamo visoke stope krčenja šuma...i još uvijek ima puno posječenih stabala koja čekaju da izgore", dodala je.

