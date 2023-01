Američki general: Očekujem duplu ofenzivu u Ukrajini. Rusi su sad dobili jednu bitku, ali...

Keith Kellog (78), iskusni američki general, bivši savjetnik u administraciji Donalda Trumpa i voditelj centra za vojne studije, za talijanski Corriere della sera iznio je svoju analizu bitke za Soledar i predviđanja tijeka rata.

- To je svakako značajan uspjeh za Ruse. Štoviše, prvi uspjeh nakon što su košmarnih šest mjeseci proveli praktički u stroju za mljevenje mesa. Za Moskvu je to, dakle, objektivno dobra vijest. Ali mislim da je to samo poglavlje u vrlo dugačkoj knjizi. To nije odlučujuća prekretnica u ratu ili čak preokret trenda. U posljednjih nekoliko tjedana uglavnom smo vidjeli stalne sukobe između dviju strana. To će se nastaviti do kraja zime. Tamo je hladno, ima snijega. Ne vidim uvjete za prevagu - rekao je Kellog o bitci za Soledar.

- Vjerujem kako će takvo stanje biti do proljeća. U tom će trenutku vojske moći dobiti potrebna pojačanja i moći će se ponovno kretati na terenu. Očekujem duplu ofenzivu. Napasti će i Rusi i Ukrajinci. Mogla bi doći do velike bitke - dodao je Keith Kellog.

- Teško je reći tko bi mogao prevagnuti. Ukrajinska vojska sada se čini vrlo sigurnom u sebe, ali Kremlj će mobilizirati velik broj vojnika i sredstava. Sukob bi mogao biti stvarno žestok. Bojno polje će odrediti koje će biti margine za pregovore. Prvo će morati postojati jasan pobjednik. Tada će započeti pregovori - predviđa Kellog.

- Europljani Ukrajini počinju isporučivati ​​sve više opreme i sve kvalitetnija vozila. Vidim da su se Britanci angažirali. Nijemci i Poljaci raspravljaju hoće li poslati tenkove Leopard. Francuzi su spremni razmjestiti oklopna vozila Amx 10. Ali europske države još moraju puno učiniti, ako se uzme u obzir da su Sjedinjene Države do sada isporučile 75% ukupnog naoružanja koje se Zelenskom stavilo na raspolaganje - kaže Kellog.

Kellog, kao republikanac, smatra da američka vojna pomoć Ukrajini mora biti transparentna.

- Američki porezni obveznici moraju točno znati kako je potrošen novac namijenjen Ukrajini. Mislim da će republikanci tražiti manju rastrošnost - zaključio je za Corriere della sera.

