Američki izaslanik pri UN-u: SAD stoji uz iranski narod, sve opcije su na stolu. Oglasila se Rusija

Rusija je na izvanrednoj sjednici Ujedinjeni narodi optužila Sjedinjene Američke Države da djeluju s ciljem eskalacije napetosti i poticanja "histerije" oko Iran.
Govoreći pred Vijećem sigurnosti, ruski veleposlanik pri UN-u Vassily Nebenzia rekao je da Washington nije ni pokušao prikriti, kako je naveo, stvarne razloge svoje navodne zabrinutosti zbog unutarnje političke situacije u Iranu, istodobno prijeteći novim napadima na tu zemlju.
"Washington nije čak ni pokušao prikriti prave razloge svoje navodne zabrinutosti za unutarnju političku situaciju u toj zemlji, dok istodobno prijeti novim udarima protiv Irana", rekao je Nebenzia.
Nebenzia je samu izvanrednu sjednicu Vijeća sigurnosti opisao kao "ništa drugo nego još jedan pokušaj opravdavanja otvorene agresije i miješanja u unutarnje poslove suverene države".
Prema njegovim riječima, poruke koje dolaze iz Washingtona jasno sugeriraju da bi SAD, ako iranske vlasti "ne dođu pameti", mogle posegnuti za vojnom silom.
"A ako, kako to Washington formulira, iranske vlasti ne dođu pameti, tada će Washington iranski problem riješiti na svoj omiljeni način, udarima usmjerenima na svrgavanje nepoželjnog režima kako bi svojim postupcima dao privid vjerodostojnosti i opravdanja", rekao je ruski veleposlanik.
Ruske izjave dolaze u trenutku pojačanih međunarodnih napetosti zbog nasilja u Iranu i otvorenih američkih upozorenja da su "sve opcije na stolu", dok Moskva upozorava da bi takav pristup mogao dodatno destabilizirati regiju i ugroziti međunarodni mir i sigurnost.
Američki izaslanik pri UN-u: SAD stoji uz iranski narod, sve opcije su na stolu
Sjedinjene Države stoje uz "hrabri narod Irana", a predsjednik Donald Trump jasno je dao do znanja da su "sve opcije na stolu" kako bi se zaustavilo pokolj, rekao je u četvrtak američki veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Mike Waltz Vijeću sigurnosti UN-a.
Trump je više puta prijetio intervencijom u znak podrške prosvjednicima u Iranu, gdje su tisuće ljudi ubijene u sklopu suzbijanja nereda protiv klerikalne vlasti.
No, u četvrtak je Trump zauzeo stav da treba "pričekati i vidjeti", dodavši da se ubojstva zaustavljaju i da vjeruje kako trenutačno ne postoji plan za masovna pogubljenja.
Bijela kuća je u četvrtak ustvrdila da je Iran otkazao 800 planiranih pogubljenja prosvjednika prethodnog dana, no dodala i da su sve opcije i dalje na stolu.
"Predsjednik Trump je čovjek od akcije, a ne beskrajnog raspravljanja koje vidimo u Ujedinjenim narodima. Jasno je dao do znanja da su sve opcije na stolu kako bi se zaustavilo pokolj", naglasio je Waltz.
Odbacio je optužbe Irana da su prosvjedi "strana zavjera koja prethodi vojnoj akciji".
"Svi u svijetu moraju znati da je iranski režim slabiji nego ikad prije i stoga iznosi ovu laž. Boje se vlastitog naroda", rekao je Waltz.
Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres pozvao je na "maksimalnu suzdržanost u ovom osjetljivom trenutku" kako ne bi došlo do "daljnjeg gubitka života" ili "šire regionalne eskalacije", rekla je viša dužnosnica UN-a Martha Pobee.