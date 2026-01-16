Američki izaslanik pri UN-u: SAD stoji uz iranski narod, sve opcije su na stolu. Oglasila se Rusija

Rusija optužuje SAD za eskalaciju napetosti i poticanje “histerije” oko Irana

Rusija je na izvanrednoj sjednici Ujedinjeni narodi optužila Sjedinjene Američke Države da djeluju s ciljem eskalacije napetosti i poticanja "histerije" oko Iran.

Govoreći pred Vijećem sigurnosti, ruski veleposlanik pri UN-u Vassily Nebenzia rekao je da Washington nije ni pokušao prikriti, kako je naveo, stvarne razloge svoje navodne zabrinutosti zbog unutarnje političke situacije u Iranu, istodobno prijeteći novim napadima na tu zemlju.

"Washington nije čak ni pokušao prikriti prave razloge svoje navodne zabrinutosti za unutarnju političku situaciju u toj zemlji, dok istodobno prijeti novim udarima protiv Irana", rekao je Nebenzia.

Nebenzia je samu izvanrednu sjednicu Vijeća sigurnosti opisao kao "ništa drugo nego još jedan pokušaj opravdavanja otvorene agresije i miješanja u unutarnje poslove suverene države".

Prema njegovim riječima, poruke koje dolaze iz Washingtona jasno sugeriraju da bi SAD, ako iranske vlasti "ne dođu pameti", mogle posegnuti za vojnom silom.

"A ako, kako to Washington formulira, iranske vlasti ne dođu pameti, tada će Washington iranski problem riješiti na svoj omiljeni način, udarima usmjerenima na svrgavanje nepoželjnog režima kako bi svojim postupcima dao privid vjerodostojnosti i opravdanja", rekao je ruski veleposlanik.

Ruske izjave dolaze u trenutku pojačanih međunarodnih napetosti zbog nasilja u Iranu i otvorenih američkih upozorenja da su "sve opcije na stolu", dok Moskva upozorava da bi takav pristup mogao dodatno destabilizirati regiju i ugroziti međunarodni mir i sigurnost.

